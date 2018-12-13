Судно выбросило на берег

По информации Южной транспортной прокуратуры, в ночь на 12 декабря в районе мыса Дооб произошел отрыв якоря теплохода «Rio» (флаг Того), который после дрейфа сел на мель в районе берега села Кабардинка.

В ту же ночь в акватории морского порта Геленджик в результате неблагоприятных погодных условий опрокинулось и было выброшено на берег в районе пансионата «Приветливый берег» маломерное судно, один из находившихся на борту людей пропал без вести.

Новороссийская транспортная прокуратура начала проверки соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

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