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    • Судам «Новатэка» разрешат ходить под иностранным флагом

    13.12.2018
    • Судам «Новатэка» разрешат ходить под иностранным флагом

    Пятнадцати судам ПАО «Новатэк» планируют разрешить ходить в каботаже под иностранным флагом. Соответствующий проект распоряжения правительства уже подготовлен Минтрансом. Об этом сообщил министра транспорта Евгений Дитрих на совещании по вопросам развития Арктики, которое прошло в Сабетте.

    «Мы рассмотрели предложения «Новатэка» по тем судам, которые были заложены на иностранных верфях ранее, чем мы принимали закон о каботаже, - цитирует пресс-служба правительства министра. - Согласно этим предложениям подготовлен соответствующий проект распоряжения Правительства, он сейчас на согласовании, я думаю, мы его до конца года внесём в правительство».

    «Если возникают предложения, мы их рассматриваем. В том случае, если наша промышленность не имеет возможности постройку такого рода судов обеспечить, мы подходим к этим предложениям комплексно и, соответственно, по согласованию со всеми их формулируем. Записывать сейчас тезис о том, что мы беспрекословно разрешаем каботаж, я бы, наверное, не спешил», – резюмировал Е.Дитрих.

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