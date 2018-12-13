Спасательные плоты для зданий

Wärtsilä представила проект автономной спасательной лодки для зданий, которую можно использовать во время наводнений или в случае повышения уровня моря в результате изменения климата. Это не настоящий проект, хотя он может им стать, отмечают в компании.

По информации Wärtsilä, плот оснащен технологиями собственной разработки, такими как автономная швартовка, динамическое позиционирование и беспроводная зарядка. Он будет работать только на возобновляемых источниках энергии, например, синтетическом топливе и от солнечных батарей.

«Эта гипотетическая модель спасательной лодки – способ Wärtsilä реагировать на климатические изменения, – отметил CDO компании Марко Райан. – На самом деле концепция не такая невообразимая, как мы думали изначально. Плоты можно было использовать при недавних наводнениях в Италии и Индонезии».