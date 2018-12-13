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    • Спасательные плоты для зданий

    13.12.2018
    • Спасательные плоты для зданий

    Wärtsilä представила проект автономной спасательной лодки для зданий, которую можно использовать во время наводнений или в случае повышения уровня моря в результате изменения климата. Это не настоящий проект, хотя он может им стать, отмечают в компании. 

    По информации Wärtsilä, плот оснащен технологиями собственной разработки, такими как автономная швартовка, динамическое позиционирование и беспроводная зарядка. Он будет работать только на возобновляемых источниках энергии, например, синтетическом топливе и от солнечных батарей.

    «Эта гипотетическая модель спасательной лодки – способ Wärtsilä реагировать на климатические изменения, – отметил CDO компании Марко Райан. – На самом деле концепция не такая невообразимая, как мы думали изначально. Плоты можно было использовать при недавних наводнениях в Италии и Индонезии».

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