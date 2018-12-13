«Новатэк» просит налоговые льготы

Для обеспечения грузооборота по Северному морскому пути «Новатэк» приступил к строительству центра крупнотоннажных морских сооружений, на которых будут строиться линии для «Арктик СПГ 2», сообщил председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, выступая на совещании по вопросам развития Арктики в Сабетте. К строительству планируется привлечь более 800 российских предприятий, а в Мурманской области создать порядка 15 тыс. рабочих мест. Объём инвестиций составит более 120 млрд рублей.

«Просим рекомендовать Мурманской области предоставить этому проекту льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль на 12 лет, – сказал Л.Михельсон. – Сейчас принят закон о том, что льготы по налогу на прибыль регионы могут давать только до 2023 года. Мы просим дать поручение Минфину сделать исключение из этого запрета и предоставить право регионам давать льготы по налогу и после 2023 года на проекты, которые связаны с развитием Арктической зоны и увеличением грузооборота по Северному морскому пути».