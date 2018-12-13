Контейнерный транзит РЖД растет

По итогам 2018 года ОАО «РЖД» ожидает увеличения на четверть объема контейнерного транзита по сравнению с прошлым годом – свыше 520 тыс. TEU, заявил первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин в ходе итогового заседания правления компании, которое состоялось в среду в Москве.

«Этому способствует совершенствование технологий, в частности применение электронного документооборота, который компания постоянно развивает, – сказал он. – 15-летний юбилей ОАО «РЖД» встречает солидным портфелем международных проектов. Наш опыт и технологии востребованы за рубежом и позволяют расширять глобальное присутствие холдинга».

А.Мишарин отметил значительные результаты в области управления инфраструктурными активами в Монголии и Армении, о чем свидетельствует динамика ключевых объемных показателей. «По итогам года выйдем на рекордные 25 млн тонн перевезенных грузов по Улан-Баторской железной дороге, из них 3 млн тонн – транзитные перевозки (+12% к 2017 году). ЗАО «ЮКЖД» (Армения) за 11 месяцев имеет увеличение грузовых перевозок на 11% к аналогичному периоду прошлого года».

Кроме того, он озвучил основные итоги реализации ключевых инфраструктурных зарубежных проектов холдинга "РЖД". Так, в Сербии холдинг приступил к возведению самых сложных объектов скоростной (до 200 км/ч) железнодорожной магистрали Белград – Будапешт; были завершены работы на двух участках, что позволило открыть движение на четырех линиях. В июле был дан старт проекту по электрификации линии Гармсар – Инче Бурун в Иране. В следующем году планируется завершение ТЭО проекта повышения скоростей на линии Нагпур – Секундерабад в Индии.

Среди перспективных инициатив РЖД за рубежом А.Мишарин назвал проект модернизации железных дорог Кубы, проект строительства линии легкого метро во Вьетнаме и другие.

Говоря о проекте высокоскоростного грузопассажирского коридора Пекин – Москва – страны Евросоюза (ВСМ «Евразия»), А.Мишарин назвал отправной точкой в его реализации меморандум об организации скоростных и высокоскоростных грузовых железнодорожных трансграничных перевозок в сообщении Китай – Россия – Европа, подписанный 8 июня между РЖД и Китайскими железными дорогами. В рамках практической реализации меморандума совместно с иностранными партнерами были апробированы новые транспортные сервисы и организованы 22 тестовые скоростные отправки груза в багажных вагонах пассажирских поездов Пекин – Москва.

Также он напомнил, что первый этап перспективного высокоскоростного коридора «Евразия» – ВСМ на участке Москва – Нижний Новгород – включен в утвержденный правительством России комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Фото ОАО "РЖД"