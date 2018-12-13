Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Контейнерный транзит РЖД растет

    13.12.2018
    • Контейнерный транзит РЖД растет

    По итогам 2018 года ОАО «РЖД» ожидает увеличения на четверть объема контейнерного транзита по сравнению с прошлым годом – свыше 520 тыс. TEU, заявил первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин в ходе итогового заседания правления компании, которое состоялось в среду в Москве.

    «Этому способствует совершенствование технологий, в частности применение электронного документооборота, который компания постоянно развивает, – сказал он. – 15-летний юбилей ОАО «РЖД» встречает солидным портфелем международных проектов. Наш опыт и технологии востребованы за рубежом и позволяют расширять глобальное присутствие холдинга».

    А.Мишарин отметил значительные результаты в области управления инфраструктурными активами в Монголии и Армении, о чем свидетельствует динамика ключевых объемных показателей. «По итогам года выйдем на рекордные 25 млн тонн перевезенных грузов по Улан-Баторской железной дороге, из них 3 млн тонн – транзитные перевозки (+12% к 2017 году). ЗАО «ЮКЖД» (Армения) за 11 месяцев имеет увеличение грузовых перевозок на 11% к аналогичному периоду прошлого года».

    Кроме того, он озвучил основные итоги реализации ключевых инфраструктурных зарубежных проектов холдинга "РЖД". Так, в Сербии холдинг приступил к возведению самых сложных объектов скоростной (до 200 км/ч) железнодорожной магистрали Белград – Будапешт; были завершены работы на двух участках, что позволило открыть движение на четырех линиях. В июле был дан старт проекту по электрификации линии Гармсар – Инче Бурун в Иране. В следующем году планируется завершение ТЭО проекта повышения скоростей на линии Нагпур – Секундерабад в Индии.


    Среди перспективных инициатив РЖД за рубежом А.Мишарин назвал проект модернизации железных дорог Кубы, проект строительства линии легкого метро во Вьетнаме и другие.

    Говоря о проекте высокоскоростного грузопассажирского коридора Пекин – Москва – страны Евросоюза (ВСМ «Евразия»), А.Мишарин назвал отправной точкой в его реализации меморандум об организации скоростных и высокоскоростных грузовых железнодорожных трансграничных перевозок в сообщении Китай – Россия – Европа, подписанный 8 июня между РЖД и Китайскими железными дорогами. В рамках практической реализации меморандума совместно с иностранными партнерами были апробированы новые транспортные сервисы и организованы 22 тестовые скоростные отправки груза в багажных вагонах пассажирских поездов Пекин – Москва.

    Также он напомнил, что первый этап перспективного высокоскоростного коридора «Евразия» – ВСМ на участке Москва – Нижний Новгород – включен в утвержденный правительством России комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

    Фото ОАО "РЖД"

    50

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    РЖДСовет директоров 06.07.2018 Новый совет директоров РЖД
    Утвержден новый состав совета директоров ОАО «РЖД». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ. Согласно документу в совет […]
    0
    МеморандумРЖДЮжная Корея 25.06.2018 Российско-корейский ж/д меморандум
    ОАО «РЖД» и Корейские железные дороги подписали меморандум о взаимопонимании
    0
    2018КонтейнерыРЖД 07.12.2018 Железнодорожные контейнеры
    По итогам 11 месяцев 2018 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения вырос по […]
    0
    2018АпрельИюльИюньМайМартПогрузкаРЖДФевральЯнварь 01.08.2018 Грузы РЖД
    Погрузка на сети РЖД за январь-июль этого года составила 749,88 млн тонн. Это на 3% больше аналогичного периода […]
    0
    Freight VillageРЖДСоглашение 31.01.2018 Планы на развитие
    ОАО «РЖД», правительство Калужской области и АО «Фрейт Вилладж Калуга» (Freight Village RU) заключили соглашение о сотрудничестве в […]
    0
    2018АпрельИюньМайМартРЖДФевральЭкспортЯнварь 09.07.2018 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за 1 полугодие этого года увеличилась на 5,4%, составив […]
    0
    РефконтейнерРЖДСкидкиТарифы 30.11.2018 РЖД снизит тарифы
    На рефконтейнеры, черные металлы, минудобрения и ряд других грузов
    0
    2018АвгустАпрельИюльИюньМайМартПогрузкаРЖДСентябрьФевральЯнварь 01.10.2018 Грузы РЖД
    По итогам 9 месяцев 2018 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом […]
    0
    Железная дорогаРЖДТранзит 03.10.2018 200 млрд на транзит
    ОАО «РЖД» направит более 200 млрд рублей на развитие инфраструктуры для увеличения объемов транзитных контейнерных перевозок в четыре […]
    0
    2017ГетеборгГрузооборотИтоги 16.02.2018 Рекордно низкий контейнерооборот в Гетеборге
    Итоги работы порта в 2017 году
    0
    2017ГрузооборотРЖДРоссия 09.01.2018 Грузы РЖД
    Итоги 2017 года
    0
    2018АпрельИюньМайМартМСФОРЖДФевральФинансыЯнварь 30.08.2018 РЖД увеличили прибыль по МСФО
    ОАО «РЖД» опубликовало консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности с учетом результатов деятельности 192 дочерних компаний. […]
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    13.12.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    13.12.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 50 2018
    11.12.2018 Тренды российского рынка автоперевозок
    10.12.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    10.12.2018 В Волжском бассейне закрыли навигацию
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    Контейнерные перевозки Показать всё
    12.12.2018 Как загрузить негабарит в контейнер
    12.12.2018 21-тысячник CMA CGM на RWG
    12.12.2018 Solvo поставит новую систему в Мууге
    12.12.2018 Формула бункера от ONE
    11.12.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    11.12.2018 Все порты Финляндии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД