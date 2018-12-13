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    • Экспорт минеральных удобрений

    13.12.2018
    • Экспорт минеральных удобрений

    По итогам января-октября 2018 года российский экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 11,2 млн тонн. Это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении их экспорт увеличился на 16,3% до 2,2 млрд долларов.

    Смешанных удобрений вывезли 9,2 млн тонн – на 7,2% больше, чем за январь-октябрь 2017 года, на сумму 2,7 млрд долларов (+20,2%).

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, снизился на 21,9% по сравнению с 10 месяцами 2017 года. За отчетный период 2018 года их было отгружено более 6,4 млн тонн. В денежном выражении их экспорт также сократился – на 8,1% до 1,4 млрд долларов.

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