Экспорт минеральных удобрений

По итогам января-октября 2018 года российский экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 11,2 млн тонн. Это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении их экспорт увеличился на 16,3% до 2,2 млрд долларов.

Смешанных удобрений вывезли 9,2 млн тонн – на 7,2% больше, чем за январь-октябрь 2017 года, на сумму 2,7 млрд долларов (+20,2%).

Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, снизился на 21,9% по сравнению с 10 месяцами 2017 года. За отчетный период 2018 года их было отгружено более 6,4 млн тонн. В денежном выражении их экспорт также сократился – на 8,1% до 1,4 млрд долларов.