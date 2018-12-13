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    • Единый комплексный план надо обновить

    13.12.2018
    • Единый комплексный план надо обновить

    Глава Минвостокразвития Александр Козлов предложил внести в Единый большой комплексный план, подготовленный на основе плана №3529п-П9 от 5 июня 2015 года, проекты по освоению о месторождения меди «Песчанка» Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры – высоковольтной линии «Певек – Билибино» и энергоцентр в Билибино. Это предложение прозвучало в ходе совещания по вопросам развития Арктики в Сабетте.

    «Для более эффективного выполнения поручения и указа Президента (к 2024 году – 80 млн тонн) требуется увязка воедино всех необходимых мероприятий по достижению ежегодных показателей перевозки грузов по Севморпути, включая номенклатуру, ежегодный объём грузов, планы компаний и отправителей, меры государственной поддержки по реализации проектов. Потому что всё меняется: мы взяли план 2015 года – тех крупных проектов, которые я сейчас перечислил, там нет», – цитирует пресс-служба правительства РФ выступление главы Минвостокразвития.

    Минвостокразвития предлагает предложить определить проекты и сроки их реализации для достижения планов по перевозке грузов по Северному морскому пути, совместно с компаниями-отправителями определить меры поддержки этих проектов, синхронизировать сроки реализации проектов с созданием необходимой транспортной, энергетической инфраструктуры, организацией ледокольного обеспечения и указать это всё в едином документе.

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