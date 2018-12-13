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    • Детальный план СМП будет готов к февралю

    13.12.2018
    • Детальный план СМП будет готов к февралю

    Детальный план реализации проекта Северный морской будет сформирован к февралю 2019 года. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих в ходе совещания по вопросам развития Арктики в Сабетте.

    «У нас с вами есть комплексный план, в котором указан проект Северного морского пути, под него будет расписан федеральный проект и паспорт проекта Северного морского пути, под него – детальный план реализации, - приводит слова министра пресс-служба правительства РФ. – Мы договорились на рабочей группе, что такой план сделаем в феврале 2019 года».

    Он обратил внимание на то, что необходимо ещё раз уточнить с грузоотправителями грузовую базу и после этого сформировать грузопотоки на Северном морском пути.

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