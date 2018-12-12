Solvo поставит новую систему в Мууге

Solvo Europe B.V., официальный дистрибьютор «Солво» в Европе, подписал контракт на внедрение системы Solvo.TOS на контейнерном терминале TK Muuga с HHLA TK Estonia AS, входящей в группу HHLA.

До этого с 2005 года в Мууге была установлена система Solvo.CTMS, подписанный контракт предусматривает замену старой системы на новую версию системы управления терминалом – Solvo.TOS 6.x.

Как отмечают в компании, одной из основных причин перехода на новую платформу стало увеличение грузооборота терминала до 600 тыс. TEU.

Завершить проект и ввести систему в промышленную эксплуатацию предполагается к концу следующего года.