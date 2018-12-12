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    • Самый большой в мире бункеровщик СПГ

    12.12.2018
    • Самый большой в мире бункеровщик СПГ

    Крупнейший в мире СПГ-бункеровщик – «Kairos», принадлежащий Babcock Schulte Energy, начал операции в регионе Балтийского моря, сообщает gCaptain.

    «Kairos» вместимостью 7,5 тыс. куб. м зафрахтован Blue LNG, совместным предприятием немецкой Nauticor (владеет долей в 90%) и литовской KN (доля составляет 10%).

    Строительство СПГ-бункеровщика началось в 2016 году на южнокорейской верфи at Hyundai Mipo Dockyard после подписания договора тайм-чартера Blue LNG с заказчиком судна Babcock Schulte Energy.

    Передача судна состоялась в порту Клайпеде.

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