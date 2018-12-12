Самый большой в мире бункеровщик СПГ

Крупнейший в мире СПГ-бункеровщик – «Kairos», принадлежащий Babcock Schulte Energy, начал операции в регионе Балтийского моря, сообщает gCaptain.

«Kairos» вместимостью 7,5 тыс. куб. м зафрахтован Blue LNG, совместным предприятием немецкой Nauticor (владеет долей в 90%) и литовской KN (доля составляет 10%).

Строительство СПГ-бункеровщика началось в 2016 году на южнокорейской верфи at Hyundai Mipo Dockyard после подписания договора тайм-чартера Blue LNG с заказчиком судна Babcock Schulte Energy.

Передача судна состоялась в порту Клайпеде.