Россия входит в элиту мирового рынка СПГ

Доля России на мировом рынке СПГ к 2035 году должна составить 15-20%, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. «Сегодня доля России на мировом рынке СПГ составляет около 4%, и мы пока не являемся в этой области самым ключевым игроком, хотя уже входим в элиту. К 2035 году мы ставим цель выйти на 15–20% от этого рынка – это амбициозная цель», – сказал он, выступая на совещании по вопросам развития Арктики в Сабетте 11 декабря, отметив, что в случае успешной реализации двух проектов в области СПГ – «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2» «только валютные поступления в нашу страну будут составлять в год более 30 млрд долларов».

«Это для нашей страны очень значимые деньги. Для любой страны, конечно. Поэтому нужно развивать этот сектор. Это масштабная программа. В этом регионе будет сформирован производственно-логистический хаб. И нам нужно активнее строить транспортную систему, чтобы использовать все богатейшие месторождения», – цитирует Д.Медведева пресс-служба правительства.

Арктическая зона, в том числе континентальный шельф, обладает потенциалом роста как минимум на 30-40 млн тонн нефти и до 150 млрд куб. м газа, заявил министр энергетики Александр Новак. «В 2018 году расчётный объём только исходящего грузопотока углеводородного сырья составит более 15 млн тонн (рост к 2017 году в 2,5 раза). Дальнейший рост будет также в основном обеспечен за счёт освоения месторождений нефти, газа и угля».

Как следует из стенограммы заседания, опубликованной на сайте правительства РФ, А.Новак обозначил перспективные проекты в акватории Северного морского пути, среди которых – нефтяные и угольные проекты на Таймыре, а также Пайяхская группа нефтяных месторождений.

«Суммарно реализация обозначенных выше проектов обеспечит исходящий грузопоток только углеводородного сырья к 2024 году около 65 млн тонн с потенциалом к 2030 году – 95 млн тонн, а к 2035 году объёмы могут быть увеличены до 130-160 млн тонн», – сказал А.Новак.

«В настоящее время, – отметил он, – в акватории Северного морского пути осуществляется транспортировка углеводородного сырья и продукции, произведённой в рамках реализации двух проектов – это освоение Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения (в объёме около 7 млн тонн в год) и совместный проект компании «Новатэк» с французскими и китайскими партнёрами «Ямал СПГ», который после запуска третьей очереди выйдет на объём примерно 17 млн тонн, в перспективе – до 18 млн тонн».

«Следующим крупным проектом в акватории Северного морского пути станет «Арктик СПГ 2» на Гыданском полуострове, также реализуемый компанией «Новатэк» совместно с иностранными партнёрами. Сейчас идёт работа в этом направлении по привлечению иностранных партнёров. Проектом предусмотрено строительство завода мощностью до 19,8 млн тонн СПГ в год и 1,8 млн тонн газового конденсата, – сказал А.Новак. – Это позволит нам увеличить грузопоток по Северному морскому пути более чем на 40 млн тонн».

Фото с сайта правительства РФ