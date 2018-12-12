Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Россия входит в элиту мирового рынка СПГ

    12.12.2018
    • Россия входит в элиту мирового рынка СПГ

    Доля России на мировом рынке СПГ к 2035 году должна составить 15-20%, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. «Сегодня доля России на мировом рынке СПГ составляет около 4%, и мы пока не являемся в этой области самым ключевым игроком, хотя уже входим в элиту. К 2035 году мы ставим цель выйти на 15–20% от этого рынка – это амбициозная цель», – сказал он, выступая на совещании по вопросам развития Арктики в Сабетте 11 декабря, отметив, что в случае успешной реализации двух проектов в области СПГ – «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2» «только валютные поступления в нашу страну будут составлять в год более 30 млрд долларов».

    «Это для нашей страны очень значимые деньги. Для любой страны, конечно. Поэтому нужно развивать этот сектор. Это масштабная программа. В этом регионе будет сформирован производственно-логистический хаб. И нам нужно активнее строить транспортную систему, чтобы использовать все богатейшие месторождения», – цитирует Д.Медведева пресс-служба правительства.

    Арктическая зона, в том числе континентальный шельф, обладает потенциалом роста как минимум на 30-40 млн тонн нефти и до 150 млрд куб. м газа, заявил министр энергетики Александр Новак. «В 2018 году расчётный объём только исходящего грузопотока углеводородного сырья составит более 15 млн тонн (рост к 2017 году в 2,5 раза). Дальнейший рост будет также в основном обеспечен за счёт освоения месторождений нефти, газа и угля».

    Как следует из стенограммы заседания, опубликованной на сайте правительства РФ, А.Новак обозначил перспективные проекты в акватории Северного морского пути, среди которых – нефтяные и угольные проекты на Таймыре, а также Пайяхская группа нефтяных месторождений.


    «Суммарно реализация обозначенных выше проектов обеспечит исходящий грузопоток только углеводородного сырья к 2024 году около 65 млн тонн с потенциалом к 2030 году – 95 млн тонн, а к 2035 году объёмы могут быть увеличены до 130-160 млн тонн», – сказал А.Новак.

    «В настоящее время, – отметил он, – в акватории Северного морского пути осуществляется транспортировка углеводородного сырья и продукции, произведённой в рамках реализации двух проектов – это освоение Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения (в объёме около 7 млн тонн в год) и совместный проект компании «Новатэк» с французскими и китайскими партнёрами «Ямал СПГ», который после запуска третьей очереди выйдет на объём примерно 17 млн тонн, в перспективе – до 18 млн тонн».

    «Следующим крупным проектом в акватории Северного морского пути станет «Арктик СПГ 2» на Гыданском полуострове, также реализуемый компанией «Новатэк» совместно с иностранными партнёрами. Сейчас идёт работа в этом направлении по привлечению иностранных партнёров. Проектом предусмотрено строительство завода мощностью до 19,8 млн тонн СПГ в год и 1,8 млн тонн газового конденсата, – сказал А.Новак. – Это позволит нам увеличить грузопоток по Северному морскому пути более чем на 40 млн тонн».

    Фото с сайта правительства РФ

    53

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Gas Natural FenosaГлобальноПоставкиЯмал СПГ 22.06.2018 Первый СПГ с Ямала в Испании
    ОАО «Ямал СПГ» отправило первую танкерную партию СПГ в Испанию по долгосрочному контракту. Газовоз «Федор Литке» грузовместимостью более […]
    0
    АрктикаГеологоразведкаГосподдержкаРоснедраСПГ 10.12.2018 Хрупкая экономика СПГ-проектов
    Регионы не в восторге от предложений Роснедр
    0
    ГлобальноСПГТехнологии 30.05.2018 Микрозаводы по производству СПГ
    Для морских судов и грузового автотранспорта построят в Италии
    0
    БеспилотникПравительствоТехнологии 27.11.2018 Высокоавтоматизированные, а не беспилотные
    Транспортные средства поедут по Москве и Казани
    0
    АрктикаНовостройСеверный морской путь 06.09.2018 Из Японии на Балтику по Севморпути
    ESL Shipping выводит на Северный морской путь два своих новых, построенных в этом году балкера – «Haaga» и […]
    0
    АрктикаНОВАТЭКСовкомфлотСоглашениеСПГ 29.06.2018 Совкомфлот и Новатэк подписались на СПГ-проекты
    Планируется внедрить централизованную систему управления флотом судов по единым стандартам технического менеджмента
    0
    Портовые сборыПриморскРосморпортСкидкиСПГУсть-Луга 14.08.2018 Скидки судам на СПГ в российских портах
    В Приморске и Усть-Луге
    0
    MaerskMaersk LineРосатомфлотСеверный морской путь 13.09.2018 Завершена ледокольная проводка контейнеровоза Maersk
    По информации «Росатомфлота», 11 сентября атомный ледокол «50 лет Победы» завершил проводку контейнеровоза «Venta Maersk», следующего с Дальнего […]
    0
    БалкерБалтийское мореНовостройСПГЯпония 21.08.2018 Первый балкер на СПГ
    Пополнил флот ESL Shipping
    0
    НефтегазОграниченияПравилаСевморпутьСПГФлаг 29.10.2018 Что и следовало ожидать
    Иностранный флаг никуда с Севморпути не уйдет, как и суда, построенные на зарубежных верфях
    0
    2018АрктикаГрузооборотМайПОРТСТАТ 20.07.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    В мае текущего года грузооборот портов Арктического региона несущественно снизился – всего на 0,42% по сравнению с аналогичным […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    АрктикаОбразованиеФранк Сергей Оттович 26.11.2018 Наши морские школы нужно беречь
    С.Франк об отраслевом образовании
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    11.12.2018 Тренды российского рынка автоперевозок
    10.12.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    10.12.2018 В Волжском бассейне закрыли навигацию
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 48
    06.12.2018 «БашВолготанкер» подвел итоги навигации
    Контейнерные перевозки Показать всё
    12.12.2018 Как загрузить негабарит в контейнер
    12.12.2018 21-тысячник CMA CGM на RWG
    12.12.2018 Solvo поставит новую систему в Мууге
    12.12.2018 Формула бункера от ONE
    11.12.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    11.12.2018 Все порты Финляндии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД