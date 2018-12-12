Приговор бывшему начальнику СЗТУ

По информации Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему начальнику Северо-Западного таможенного управления генерал-лейтенанту таможенной службы Назипу Галикееву и первому заместителю начальника СЗТУ генерал-майору таможенной службы Юрию Лямкину.

Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере, превышение должностных полномочий повлекшие тяжкие последствия).

История вопроса по версии Северо-Западного следственного управления на транспорте:

«Органом предварительного следствия доказано, что Назип Галикеев после приобретения по государственному контракту квартиры в центре Санкт-Петербурга стоимостью не менее 17 750 000 и выделения ее в качестве служебной квартиры, пожелал, с использованием своего служебного положения, обманным путем завладеть данной квартирой в пользу своего несовершеннолетнего сына путем ее приватизации в нарушение установленного порядка. В период с марта 2012 по апрель 2012, злоупотребляя своими служебными полномочиями, через подчиненных сотрудников изъял оригиналы документов по указанной квартире и использовал их для хищения данного недвижимого имущества. В ноябре 2012 Назип Галикеев, находясь в своем служебном кабинете поручил Юрию Лямкину, которого назначил своим приказом временно исполнять свои обязанности, подписать документы, которые необходимы были для приватизации квартиры в пользу своего сына».

«В свою очередь, в ноябре 2012 Юрий Лямкин незаконно выдал две доверенности сторонним гражданам для совершения действий по прекращению права собственности РФ на указанную квартиру и заключения договора по переходу права собственности на квартиру сыну Назипа Галикеева. В тот же день незаконно был заключен договора найма, согласно которому данная квартира предоставлена Назипу Галикееву и его сыну для проживания. После этого в 2013 году Назип Галикеев совершил ряд сделок купли-продажи, в результате которой квартира была вновь приобретена его сыном за 920 000 рублей. Решением Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга было подтверждено, что сделки носили мнимый характер».

«В результате спланированных следственно-оперативных мероприятий, удалось опровергнуть защитные версии обвиняемых и собрать доказательства их вины. На похищенную квартиру был наложен арест и обеспечено ее возвращение государству».

Суд дал Н.Галикееву 4 года условно с испытательным сроком 3 года, Ю.Лямкину – 3 года условно с испытательным сроком 2 года.