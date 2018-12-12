Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Как загрузить негабарит в контейнер

    12.12.2018
    • Как загрузить негабарит в контейнер

    Делимся роликом SIA SmartTEH о погрузке крупногабаритных и длинномерных грузов в контейнер. Для выполнения всех операций нужно участие только одного человека.

    60

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    FESCO HeavyliftНегабаритНовороссийск 05.09.2018 Негабарит для Афипского НПЗ
    Транспортная группа FESCO поделилась опытом доставки на Афипский нефтеперерабатывающий завод оборудования парового риформинга для комплекса гидрокрекинга. Груз общим […]
    0
    APM TerminalsИнновацииТехнологии 03.09.2018 APMT запускает дронов
    На терминалы
    0
    MOLТехнологии 09.04.2018 Новая спецодежда MOL
    Экипажи судов Mitsui O.S.K. Lines (MOL), задействованные на сервисах между Японией и Ближним Востоком, будут обеспечены специальной униформой. […]
    0
    TeekayНовостройСПГТанкерТехнологии 05.06.2018 Новое поколение челноков Teekay
    E-Shuttle от слова environmentally friendly
    0
    СЗТУТехнологии 07.02.2018 Электронная таможня на Северо-Западе
    Северо-Западное таможенное управление ждет масштабная модернизация. Как рассказал журналистам начальник Управления генерал-лейтенант таможенной службы Александр Гетман, к 2019-2020 […]
    0
    ITБезопасностьРоттердамТехнологии 18.10.2018 Камерная инфраструктура
    Администрация порта Роттердам подписала контракт с Securitas Technology BV на установку в порту и индустриальной зоне 227 камер […]
    0
    FESCO Негабарит 12.11.2018 FESCO доставит грузы для АЭС в Бангладеше
    FESCO заключила контракт с АО «Атомстройэкспорт» (входит в госкорпорацию «Росатом») на доставку в 2018-2019 годах оборудования для строительства […]
    0
    ТаллинТехнологии 07.05.2018 Smart Port в порту Таллин
    9 мая в порту Таллин на терминале D будет запущена система Smart Port с автоматической идентификацией номерных знаков […]
    0
    HeavyliftАнтарктикаНегабаритПроектная логистикаПроектные грузы 28.11.2018 Антарктические негабариты
    Trans Global Projects Group (TPG), специализирующийся на проектной логистике, поделился подробностями проекта по доставке грузов для строительства причала […]
    0
    Дальний ВостокКонтейнерные перевозкиТехнологииХабаровск 03.08.2018 На ДВЖД запустили блоктрейн
    1 августа со станции Хабаровск II на приграничную с КНР станцию Гродеково Дальневосточной железной дороги отправлен первый грузовой […]
    0
    Санкт-ПетербургТехнологии 14.05.2018 Первый в России катамаран
    На солнечных батареях
    0
    2018АпрельАрктикаГрузыИюльИюньМайМартФевральЯнварь 06.09.2018 Арктика. Грузы
    Итоги 7 месяцев 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews



    • Грузоперевозки Показать всё
    11.12.2018 Тренды российского рынка автоперевозок
    10.12.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    10.12.2018 В Волжском бассейне закрыли навигацию
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 48
    06.12.2018 «БашВолготанкер» подвел итоги навигации
    Контейнерные перевозки Показать всё
    12.12.2018 Как загрузить негабарит в контейнер
    12.12.2018 21-тысячник CMA CGM на RWG
    12.12.2018 Solvo поставит новую систему в Мууге
    12.12.2018 Формула бункера от ONE
    11.12.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    11.12.2018 Все порты Финляндии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД