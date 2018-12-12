Делимся роликом SIA SmartTEH о погрузке крупногабаритных и длинномерных грузов в контейнер. Для выполнения всех операций нужно участие только одного человека.
Как загрузить негабарит в контейнер
12.12.2018
Делимся роликом SIA SmartTEH о погрузке крупногабаритных и длинномерных грузов в контейнер. Для выполнения всех операций нужно участие только одного человека.
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