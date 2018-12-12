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    • Ю.Трутнев возглавит госкомиссию по Арктике

    12.12.2018
    • Ю.Трутнев возглавит госкомиссию по Арктике

    Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назначен главой государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Об этом вчера заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания по вопросам развития Арктики, которое прошло в Сабетте.

    «Чтобы получить максимальный эффект развития Арктической зоны, все наши планы должны быть увязаны с планами развития государства в целом и, конечно, с бизнес-планами и региональными планами. Для того чтобы работать в этом направлении дальше, я принял решение об обновлении состава Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и подписал соответствующее решение. Комиссия станет более компактной, при этом она должна быть, естественно, деловой, её работа должна быть более интенсивной, учитывая масштабность задач. Распоряжение я подписал», – цитирует Д.Медведева пресс-служба правительства в стенограмме заседания, опубликованной на сайте правительства.

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