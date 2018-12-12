 Формула бункера от ONE

Свою топливную надбавку в связи с ужесточением требований по содержанию серы в бункерном топливе вводит с 1 января 2019 года Ocean Network Express.

Компания приняла перейти на использование низкосернистого (содержание серы – 0,5%) гибридного топлива, по ее оценке, это наиболее реалистичное и экономичное решение на краткосрочную перспективу, чтобы обеспечить соответствие новым требованиям, вступающим в силу с 1 января 2020 года.

В дальнейшем в ONE не исключают установку на суда скрубберов или перехода на СПГ – сейчас эти варианты внимательно прорабатываются.

Пока же, чтобы компенсировать рост расходов, компания вводит ONE Bunker Surcharge – OBS. Рассчитываться она будет по формуле: цена бункера х коэффициент загрузки на трейде х дисбаланс на трейде.

При этом цена бункера будет браться на основании средней стоимости топлива в основных бункерных портах за три последних месяца.

В таблице ниже приведены примеры, какие значения может иметь OBS на различных трейдах в зависимости от стоимости бункера.

Начать использовать гибридное топливо с содержанием серы 0,5% ONE планирует с четвертого квартала 2019 года.