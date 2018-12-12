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    • Evergreen арендует причалы в Гаосюне

    12.12.2018
    • Evergreen арендует причалы в Гаосюне

    Evergreen подписала соглашение с Тайваньской международной портовой корпорацией об аренде пяти причалов контейнерного терминала №7 в порту Гаосюн, сообщает Seatrade Maritime News.

    Причалы находятся в стадии строительства. Первая очередь (два с половиной причала) завершится в 2022 году, оставшаяся часть будет сдана в эксплуатацию в 2023 году.

    Длина причальной стенки контейнерного терминала №7 составляет 2,4 км, глубина у причалов – 18 м. Он будет способен принимать одновременно пять контейнеровозов вместимостью по 22 тыс. TEU.

    Evergreen арендует контейнерные терминалы в порту Гаосюн с 1986 году. В настоящее время Evergreen управляет шестью терминалами, которые обрабатывают 3,6 млн TEU в год. Это 35% от всего контейнерооборота порта Гаосюн.

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