Двойной банкрот

Немецкий heavylift оператор Hansa Heavy Lift (бывшая Beluga), по информации отраслевых источников, подал на банкротство – предположительно, с подачи своего американского инвестора и собственника, Oaktree Capital Management. Официальных заявлений, на которые отдельные источники ссылаются, никто своими глазами не видел – но некоторые ссылаются на тех, кто якобы видел.

Если все соответствует действительности, то для судоходной компании это второе банкротство – к первому, еще в бытность ее Beluga Shipping, ее привел все тот же Oaktree.

Новый инвестор вошел в капитал компании в 2011 году и практически сразу начал расследование в отношении (а впоследствии посадил) основателей и топ-менеджеров Beluga, поставил своих руководителей, добился разрешения антимонопольных властей на установление полного контроля надо компанией, а на базе обанкротившейся Beluga создал «то же самое, но под другим соусом» – Hansa Heavy Lift. И вот теперь, если верить немецким и англоязычным отраслевым СМИ, новую компанию постигла судьба старой.

Не берясь судить, что же там на самом деле было – для этого надо знать ситуацию изнутри – но, может, не стоит тем, кто хорошо умеет только деньги считать, на все 100% влезать в непрофильные для себя активы, для управления которыми у них нет ни компетенций, ни времени и внимания (потому что каков удельный вес той же Beluga в толстом портфеле инвестиционного фонда)? Может, 5-10-15% будет достаточно?