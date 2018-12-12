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    • 5 миллиардов рублей от Минвостокразвития

    12.12.2018
    • 5 миллиардов рублей от Минвостокразвития

    Минвостокразвития готово выделить средства на создание портовой инфраструктуры в Бечевинской бухте на Камчатке, где будет создан комплекс по перевалке сжиженного природного газа, заявил глава ведомства Александр Козлов на совещании по вопросам развития Арктики в Сабетте. Планируемые инвестиции составят 5,2 млрд рублей.

    «Создание портовой инфраструктуры. «Новатэком» разработана декларация о намерениях инвестирования в создание портовой инфраструктуры за счёт федерального бюджета на сумму 30,5 млрд рублей, 28,1 млрд – это основные работы, связанные с дноуглубительными работами подходного канала», – приводятся слова А.Козлова в стенограмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

    «Декларация находится на согласовании в Росморречфлоте, она представлена была в ноябре. Источник финансирования до настоящего времени не определён. По мнению Минтранса, по итогам рассмотрения декларации потребуется оптимизация заявленных «Новатэком» затрат, – сказал глава Минвостокразвития. – В связи с этим предлагаем согласование декларации, Минтрансу совместно с Минфином и Минэкономразвития определить источники финансирования создания необходимой портовой инфраструктуры. В свою очередь Минвостокразвития по согласованию с курирующим вице-премьером Юрием Петровичем Трутневым готово выделить из госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 5,2 млрд рублей в рамках бюджетного процесса».

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