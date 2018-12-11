Все порты Финляндии совокупно обработали за январь-октябрь этого года больше 1,3 млн TEU. Это на 1,4% меньше аналогичного показателя прошлого года.

По данным Ассоциации финских портов, ХаминаКотка за 10 месяцев 2018 года обработала 546,6 тыс. TEU, что на 4,8% меньше, чем годом ранее. В то же время второй по объемам перевалки порт Финляндии – Хельсинки, напротив, увеличил контейнерооборот на 4,4%, до 425,7 тыс. TEU. Порт Раума за отчетный период перевалил порядка 222,7 тыс. TEU, на 4,4% меньше, чем за 10 месяцев 2017 года.

Через причалы Ханко за отчетный период прошло более 51,2 тыс. TEU — на 4,9% больше контейнеров, чем за аналогичный период 2017 года. Оборот контейнеров в Оулу вырос на 1,1% до 39,5 тыс. TEU.

Коккола в январе-октябре 2018 года увеличила объемы перевалки контейнеров — на 7,4% (до 14,7 тыс. TEU). Кеми нарастил оборот на 1,4% до 12,9 тыс. TEU. В то же время контейнерооборот Торнио по отношению к показателю 2017 года снизился – на 1,5% (до 12,8 тыс. TEU).

Объем обработанных контейнеров в Пори также сократился – на 31,7% до 10,6 тыс. TEU. Турку по итогам 10 месяцев 2018 года перевалил 2,7 тыс. TEU (+44,4%), Уусикапунки — 1,6 тыс. TEU (+11,8%), Раахе — 381 TEU (-51,6%), Вааса – 146 TEU (в 3,1 раза), Марианхамина – 1 TEU (-90%).

Кроме этого в отчетном периоде 2018 года перевалку контейнеров произвели порты Рахья (1,4 тыс. TEU) и Экерё (1 TEU), в аналогичном периоде прошлого года данные порты обработку контейнеров не осуществляли.