Тренды российского рынка автоперевозок

Своим мнением о том, какие ключевые факторы влияли и влияют на российский рынок автомобильных грузоперевозок в 2018 году, с читателями SeaNews поделился Дмитрий Пикалов, директор по транспортной логистике Itella в России.

Российский рынок автомобильных грузоперевозок в 2018 году развивался под воздействием несколько факторов. Безусловно, свое влияние оказало общее состояние экономики. Мы видим, что розничные компании вынуждены менять схему доставки товаров в торговые точки, т.е. консолидировать грузы или увеличивать интервалы между поставками, и снижать уровень требований к тем транспортным компаниям, с которыми они сотрудничают. Конечно, это напрямую связано с затратами на данную часть логистики. Другие компании, напротив, оптимизирует свои складские затраты и повышают требования к качеству услуг транспортных компаний, расширяют зону их ответственности, увеличивая штрафы за нарушение условий договора.

Еще одним фактором, влияющим на рынок автоперевозок, является то, что желаемая отсрочка платежа у заказчика и исполнителя продолжает фундаментально отличаться. Это уменьшает количество предложений, так как не все компании готовы кредитовать клиентов на долгий срок. Это в свою очередь влияет на стоимость услуг

Важным рычагом влияния на число игроков рынка автомобильных грузоперевозок является контроль государства над легализацией отрасли. Данный фактор в краткосрочной перспективе служит одной из причин роста средней стоимости предложения на рынке, однако в конечном итоге отрасль сформирует честную стоимость.

Цена на топливо и увеличение размера тарифа в рамках системы «Платон» оказывают на рынок автомобильных грузоперевозок лишь краткосрочное влияние. По истечении времени участники этого рынка, а также потребители как транспортных услуг, так и товаров, приходят к решению, устраивающему всех: отрасль сама регулирует такие изменения с помощью создания необходимого спроса на транспортные услуги.

Хочется отметить, что постепенное развитие рынка автомобильных грузоперевозок отражается на продажах коммерческих автомобилей в нашей стране. Многие покупатели грузового транспорта в России за последние два года уже значительно увеличили свои автопарки. Поэтому некоторые производители стали предлагать более интересные решения в части стоимости, комплектации и обслуживания автомобилей. Другие внесли существенные изменения в технические характеристики своей продукции и, по существу, предлагают автомобили с новыми техническими решениями. Такие производители могут рассчитывать на удержание лидирующих позиций на рынке.