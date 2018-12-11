Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Тренды российского рынка автоперевозок

    11.12.2018
    • Тренды российского рынка автоперевозок

    Своим мнением о том, какие ключевые факторы влияли и влияют на российский рынок автомобильных грузоперевозок в 2018 году, с читателями SeaNews поделился Дмитрий Пикалов, директор по транспортной логистике Itella в России.

       Тренды российского рынка автоперевозокРоссийский рынок автомобильных грузоперевозок в 2018 году развивался под воздействием несколько факторов. Безусловно, свое влияние оказало общее состояние экономики. Мы видим, что розничные компании вынуждены менять схему доставки товаров в торговые точки, т.е. консолидировать грузы или увеличивать интервалы между поставками, и снижать уровень требований к тем транспортным компаниям, с которыми они сотрудничают. Конечно, это напрямую связано с затратами на данную часть логистики. Другие компании, напротив, оптимизирует свои складские затраты и повышают требования к качеству услуг транспортных компаний, расширяют зону их ответственности, увеличивая штрафы за нарушение условий договора.  

    Еще одним фактором, влияющим на рынок автоперевозок, является то, что желаемая отсрочка платежа у заказчика и исполнителя продолжает фундаментально отличаться. Это уменьшает количество предложений, так как не все компании готовы кредитовать клиентов на долгий срок. Это в свою очередь влияет на стоимость услуг

    Важным рычагом влияния на число игроков рынка автомобильных грузоперевозок является контроль государства над легализацией отрасли. Данный фактор в краткосрочной перспективе служит одной из причин роста средней стоимости предложения на рынке, однако в конечном итоге отрасль сформирует честную стоимость.


    Цена на топливо и увеличение размера тарифа в рамках системы «Платон» оказывают на рынок автомобильных грузоперевозок лишь краткосрочное влияние. По истечении времени участники этого рынка, а также потребители как транспортных услуг, так и товаров, приходят к решению, устраивающему всех: отрасль сама регулирует такие изменения с помощью создания необходимого спроса на транспортные услуги.

    Хочется отметить, что постепенное развитие рынка автомобильных грузоперевозок отражается на продажах коммерческих автомобилей в нашей стране. Многие покупатели грузового транспорта в России за последние два года уже значительно увеличили свои автопарки. Поэтому некоторые производители стали предлагать более интересные решения в части стоимости, комплектации и обслуживания автомобилей. Другие внесли существенные изменения в технические характеристики своей продукции и, по существу, предлагают автомобили с новыми техническими решениями. Такие производители могут рассчитывать на удержание лидирующих позиций на рынке.

     

    107

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    КонференцияЛогистика 11.12.2018 Логистические тренды 2019-2020
    Экспертный совет XXII Московского Международного Логистического Форума назвал наиболее важные тренды в логистике на 2019 – 2020 гг. […]
    0
    2017АвгустАвтотранспортАпрельГрузооборотИюльИюньМайМартМорской транспортНоябрьОктябрьРоссияСентябрьФевральЯнварь 09.01.2018 Грузооборот российского транспорта
    В январе-ноябре 2017 года перевозки грузов российским транспортом составили 7 077,4 млн тонн. Это больше, чем было перевезено […]
    0
    Geodis ЛогистикаНазначения 23.11.2018 Geodis займется е-коммерцией
    Назначен вице-президент по этому направлению Вице-президентом Geodis по e-коммерции назначен Ашвани Натх. Как сообщили SeaNews в компании, это […]
    0
    Kuehne+NagelM&AЛогистикаСлияния и поглощения 22.11.2018 Kuehne + Nagel покупает экспресс-оператора
    Kuehne + Nagel приобретает компанию Quick International Courier, специализирующуюся, в частности, на экспресс-доставке грузов для авиационной и фармацевтической […]
    0
    AgilityГлобальноЛогистикаРейтинг 24.01.2018 Россия в рейтинге развивающихся стран
    По версии Agility и Transport Intelligence
    0
    2018АвтотранспортМартМорской транспортФевральЯнварь 07.05.2018 Грузооборот российского транспорта
    Итоги 1 квартала
    0
    DHLFashion-индустрияЛогистикаСоглашениеСотрудничество 07.06.2018 Русские сезоны DHL Express
    DHL Express и фестиваль русской культуры в дизайне «Русские сезоны» намерены сотрудничать в сфере продвижения российских дизайнеров на […]
    0
    АвтоперевозкиПравительствоТехнологииЭлектронный документооборот 01.02.2018 Электронные накладные в России
    В международных дорожных перевозках грузов
    0
    AsstrAИракЛогистикаНефтехимия 28.03.2018 Иракский груз AsstrA
    Три варианта транзита
    0
    ITЛогистикаТехнологии 26.06.2018 Робот Юля и искусственный интеллект
    DPD в России поделились радостью победы в конкурсе проектов Logistic Chain Performance Rating 2018. Представленный на конкурсе робот-оператор […]
    0
    DHLАвтоперевозкиАвтотранспортСПГТехнологии 19.06.2018 DHL давит на газ
    DHL Freight закупил четыре тяжелых грузовика модели Stralis производства Iveco, работающих на сжиженном природном газе. Автотехника предназначена для […]
    0
    2018АвтотранспортАпрельИюньМайМартМорской транспортРечные перевозкиРоссияФевральЯнварь 02.08.2018 Грузооборот российского транспорта
    Итоги 1 полугодия 2018 года
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    11.12.2018 Тренды российского рынка автоперевозок
    10.12.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    10.12.2018 В Волжском бассейне закрыли навигацию
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 48
    06.12.2018 «БашВолготанкер» подвел итоги навигации
    Контейнерные перевозки Показать всё
    11.12.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    11.12.2018 Все порты Финляндии
    11.12.2018 DP World закрыл сделку по Unifeeder
    10.12.2018 «РЖД Логистика» увеличила прибыль
    10.12.2018 Новый контейнерный поезд из Ворсино в Китай
    07.12.2018 Железнодорожные контейнеры
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД