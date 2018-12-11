Пятитысячное судно в Панамском канале

Судном, совершившим 5-тысячный проход через расширенный Панамский канал с момента его открытия в 2016 году, стал контейнеровоз «COSCO Faith» вместимостью более 13 тыс. TEU.

Контейнеровоз прошел в северном направлении из Атлантического в Тихий океан. Судно задействовано на трейде Азия – Восточное побережье США на сервисе альянса Ocean Alliance – Manhattan Bridge – AWE2.

Как сообщает World Maritime News, из 5 тысяч судов, прошедших через канал, 51% составляют контейнеровозы, 26% – танкеры, перевозящие сжиженный нефтяной газ, 10% – СПГ-танкеры.