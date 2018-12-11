Лесной экспорт

По итогам 10 месяцев 2018 года российский экспорт обработанных лесоматериалов составил более 16,1 млн тонн — это на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов увеличились – на 14% до 3,8 млрд долларов.

Необработанных лесоматериалов в январе-октябре отгрузили на 4,9% меньше — их объем достиг 15,1 млн кубометров. При этом в денежном выражении экспорт необработанных лесоматериалов вырос, но ненамного на 1,2% и составил 1,2 млрд долларов.

Российские поставки клееной фанеры на мировой рынок увеличились в отчетном периоде текущего года на 8,4%, достигнув почти 2,2 млн кубометров. В стоимостном выражении ее экспорт увеличился по сравнению с прошлогодним годом на 24,6% — до 1,1 млрд долларов.

Объем экспорта древесной целлюлозы, по данным ФТС РФ, вырос на 1,5% до более 1,7 млн тонн. При этом в стоимостном выражении ее экспорт увеличился существеннее – на 43,6% и составил 1,2 млрд долларов.

Газетной бумаги за отчетный период было вывезено порядка 962,5 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем в 2017 году. Стоимостном выражении экспорт газетной бумаги вырос — на 38,6% до 534 млн долларов.