«Ямал СПГ» вышел на полную мощность

Завод «Ямал СПГ» достиг проектной мощности производства, сообщило ПАО «Новатэк». В торжественной церемонии в Сабетте принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, что «Ямал СПГ» в режиме пуско-наладочных работ приступил к производству сжиженного природного газа в рамках третьей очереди завода 22 ноября этого года. Тогда же сообщалось, что торжественная церемонии вывода завода на полную мощность состоится в начале декабря. Это время было необходимо для того, чтобы произвести достаточный объем СПГ для отгрузки на танкер.

По подсчетам, завод «Ямал СПГ» будет перерабатывать до 25 млрд кубометров газа в год и производить 16,5 млн тонн СПГ и 1 млн тонн газового конденсата в год.

Первая и вторая очереди завода по производству СПГ были введены в эксплуатацию в декабре 2017 года и в августе этого года соответственно. Вторая и третья линии были запущены с опережением первоначального графика на 6 месяцев и более чем на год – и, как подчеркивают в компании, в рамках бюджета.

Теперь «Новатэку» предстоит построить и запустить четвертую опытно-промышленную линию. На ней будет впервые применена запатентованная компанией технология «Арктический каскад». Завод СПГ будет иметь мощность 17,4 млн тонн СПГ в год.

Ресурсной базой для проекта «Ямал СПГ» является Южно-Тамбейское месторождение, расположенное на северо-востоке полуострова Ямал на берегу Обской губы. Доказанные и вероятные запасы месторождения по международной классификации PRMS оцениваются в 926 млрд кубометров газа и 30 млн тонн жидких углеводородов. Проектный уровень добычи составляет около 27 млрд кубометров газа в год на протяжении как минимум 20 лет. Ключевым элементом транспортной инфраструктуры проекта «Ямал СПГ» является порт Сабетта. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Фото: скриншоты из ролика, опубликованного пресс-службой правительства