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    • Хабаровским верфям обещали загрузку

    11.12.2018
    • Хабаровским верфям обещали загрузку

    Хабаровский и Амурский судостроительные заводы сегодня загружены едва на 30%, сообщил в ходе 8-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге министр промышленности и транспорта Хабаровского края Константин Пепеляев.

    «Эти предприятия имеют опыт строительства ледокольных судов и судов обеспечения. Войдут ли они в планы ОСК в связи со снижением гособоронзаказа?» – задал вопрос региональный министр директору департамента по маркетингу и продажам «Объединенной судостроительной корпорации» Илье Пантелееву.

    «Эти заводы рассматриваются ОСК в плане загрузки, – ответил И.Пантелеев. – Но не надо забывать: на текущий момент предприятия должны успешно справиться с теми заказами, которые сейчас у них есть».

    Он отметил, что в отношении Хабаровского и Амурского судостроительных заводов рассматриваются различные варианты. В первую очередь, это размещение заказов рыбопромыслвого флота, а также грузопассажирских судов, которые обеспечивают логистику между Камчаткой, Сахалином и материком. «Не так давно на одном из совещаний мы обсуждали вопрос с Минпромторгом, и с Минтрансом говорили: либо в конце этого года, либо в начале следующего года на площадках госзакупок будет размещено несколько заказов, непосредственно связанных с логистической, транспортной составляющей на Дальнем Востоке».


    «Поэтому однозначно Хабаровский и Амурский судостроительные заводы входят в ряд компетенций по гражданскому судостроению, которые мы на текущий момент рассматриваем», – резюмировал И.Пантелеев.

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