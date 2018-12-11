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    • Есть проект, нет денег

    11.12.2018
    • Есть проект, нет денег

    Сухой крытый док без остановки действующего производства могут построить на территории «Балтийского завода» – об этом рассказал представитель предприятия Алексей Смирнов в ходе 8-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

    «На Дальнем Востоке создается ударный кластер во главе с СКК «Звезда», который заработает в полном объеме лет через восемь, – сказал А.Смирнов. – Почему мы не можем создать что-то аналогичное в западном регионе? У нас есть проект строительства сухого крытого дока без остановки производства на территории «Балтийского завода».

    По словам А.Смирнова, в настоящее время на предприятии используется стапель А (на нем строятся ледоколы серии 22220), а «стапель Б абсолютно свободен». «Вот на этом месте мы и планируем сделать сухой док, однако все упирается в финансовую составляющую», – сказал А.Смирнов.

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