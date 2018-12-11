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    • Дополнительные ледоколы за 100 млрд

    11.12.2018
    • Дополнительные ледоколы за 100 млрд

    В первом квартале 2019 года АО «Балтийский завод» подпишет контракт на строительство двух дополнительных ледоколов серии «Арктика», сообщил представитель предприятия Алексей Смирнов в ходе 8-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее». Стоимость их строительства составит 100 млрд рублей.

    «Сейчас в строительстве находятся три ледокола, – сказал А.Смирнов. – Традиционно им передают те же названия, которые были ранее, – это головной ледокол «Арктика» и «Сибирь» и «Урал» проекта 22220, спроектированные ЦКБ «Айсберг», мощностью 60 МВт. Сроки сдачи этих ледоколов четко определены».

    По его словам, первый, головной, ледокол выйдет на ходовые испытания и будет передан в экспериментальную эксплуатацию в декабре 2019 года. В мае следующего года его планируется передать заказчику окончательно после испытаний. «Второй и третий серийные ледоколы – август и сентябрь 2021 года и 2022 года соответственно, – рассказал А. Смирнов. – В пределах первого квартала 2019 года будет подписан дополнительный контракт на строительство еще двух ледоколов этой серии». Технический проект, отметил он, будет скорректирован, но не принципиально.

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