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    • COSCO может выйти на Лондонскую биржу

    11.12.2018
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    COSCO Shipping Holdings Co может выйти на Лондонскую биржу. Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники, китайский холдинг, котирующийся на Шанхайской и Гонконгской биржах, рассматривает возможность выпустить глобальные депозитарные расписки (GDR) в Лондоне. Окончательное решение еще не принято, так или иначе, чтобы реализовать эту идею, COSCO Shipping потребуется одобрение китайских регуляторов.

    По словам непоименованных источников Reuters, объем выпуска будет достаточно большим, «чтобы это было целесообразно и чтобы укрепить контакты с иностранными инвесторами», а выбор Лондона обусловлен «в том числе политическими причинами», в силу которых «Лондон для COSCO более предпочтительный вариант для привлечения капитала, чем, например, Нью-Йорк».

    Сам COSCO, рыночная капитализация которого в Шанхае оценивается в 5,5 млрд долларов, вопрос не комментирует.

     

     

     

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