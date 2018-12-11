100-я сессия Комитета по безопасности на море IMO

В Лондоне завершила работу 100-я сессия Комитета по безопасности на море Международной морской организации.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, российскую делегацию возглавил директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Юрий Костин, в состав делегации вошли представители Росморречфлота, ФАУ «Российский морской регистр судоходства», АО «ЦНИИМФ», ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, АМП Балтийского моря, АМП Приморского края и Восточной Арктики и представительства РФ при IMO.

На сессии был рассмотрен вопрос международно-правового регулирования морских автономных надводных судов (МАНС). Кроме того, Комитет принял решение продолжить разработку мер, направленных на обеспечение безопасности судов, эксплуатирующихся в полярных водах, на которые не распространяется конвенция СОЛАС. Для этого будет проведен анализ возможности и целесообразности применения к таким судам положений разделов «Навигация» и «Планирование рейсов» Полярного кодекса. Речь идет о разработке на первом этапе рекомендательных мер для неконвенционных судов, включая рыболовные и грузовые суда валовой вместимостью от 300 до 500 тонн.

Отмечается, что обсуждение возможности и способов реализации обязательных мер в отношении навигации и планирования рейсов для неконвенционных судов, эксплуатирующихся в полярных водах, продолжится на следующих сессиях, с расчетом, что возможные обязательные меры в рамках Конвенции СОЛАС или Полярного кодекса могут быть введены в 2024 году.

Кроме того, поддержку государств нашли предложения Российской Федерации включить в повестку дня профильного Подкомитета IMO по человеческому фактору, подготовке моряков и несению вахты (HTW) вопрос о проведении анализа Конвенции и Кодекса ПДНВ с целью создания правового поля для использования электронных дипломов членов экипажей судов, а также создание гармонизированных требований по проектированию, постройке, испытаниям и освидетельствованиям корпусов судов и несущих конструкций из полимерно-композитных материалов.

Следующая 101 сессия Комитета по безопасности на море состоится 5-14 июня 2019 года.