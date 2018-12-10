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    • В Волжском бассейне закрыли навигацию

    10.12.2018
    • В Волжском бассейне закрыли навигацию

    8 декабря 2018 года завершилась навигация в Волжском бассейне. По итогам навигации в бассейне перевезено более 36,7 млн тонн грузов. Это на 14,6% ниже, чем в предыдущую навигацию.

    По сообщению пресс-службы Росморречфлота, снижение произошло за счет уменьшения перевозок наливных, металла, строительных и прочих грузов. При этом в навигацию судовладельцы увеличили перевозки зерновых грузов на 40%, лесных грузов – на 13,5%.

    Основной объем перевозок приходился на перевозки строительных грузов (более 20 млн тонн), объем наливных составил более 9 млн тонн, зерновых – около 2 млн тонн, металлов – свыше 1 млн тонн, серы – 888 тыс. тонн.

    Пассажирские перевозки в навигацию 2018 года в Волжском бассейне составили 1 015 651 человек, почти столько же, сколько и годом ранее, – несмотря на то, что пассажирских судов работало почти на 20% меньше.  

     

     

    Фото: Росморречфлот

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