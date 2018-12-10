«РЖД Логистика» увеличила прибыль

АО «РЖД Логистика» опубликовало финансовые показатели за 9 месяцев 2018 года. Выручка компании увеличилась на 28% до 30,6 млрд рублей, операционная прибыль – на 29% до 2,8 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,15 млрд рублей – в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

Общий объем обработанных грузов в отчетном периоде составил 47,8 млн тонн (без учета логистических услуг для нужд холдинга РЖД), на 10,3% больше результата за аналогичный период 2017 года. Драйвером роста, отмечают в компании, стала грузовая логистика, обеспечившая рост в 2,5 раза, до 26,1 млн тонн.