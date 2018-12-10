В настоящее время фиксируется пик размещения заказов на верфях, сообщил директор департамента маркетинга и продаж АО «Объединенная судостроительная корпорация» Илья Пантелеев в ходе 8-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге.

«Планирование ушло из реальности, и на текущий момент у нас все приобретает опыт пика, – отметил он. – Вдруг срочно понадобилось большое количество судов, когда среднесрочную перспективу для наших предприятий уже сформировали».

По мнению И.Пантелеева, в этом вопросе необходим регулятор. «Будь то Минтранс, Минпромторг или другие органы власти, которые определяли бы и учитывали производственные мощности наших предприятий в рамках каких-либо госпрограмм», – предложил он, подчеркнув, что, в свою очередь, со стороны предприятия обязательно должны быть плановые показатели – какое количество судов ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимо для реализации арктических проектов.