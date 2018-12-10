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    • Планирование ушло из реальности

    10.12.2018
    • Инвестдоговор как господдержка

    В настоящее время фиксируется пик размещения заказов на верфях, сообщил директор департамента маркетинга и продаж АО «Объединенная судостроительная корпорация» Илья Пантелеев в ходе 8-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге.

    «Планирование ушло из реальности, и на текущий момент у нас все приобретает опыт пика, – отметил он. – Вдруг срочно понадобилось большое количество судов, когда среднесрочную перспективу для наших предприятий уже сформировали».

    По мнению И.Пантелеева, в этом вопросе необходим регулятор. «Будь то Минтранс, Минпромторг или другие органы власти, которые определяли бы и учитывали производственные мощности наших предприятий в рамках каких-либо госпрограмм», – предложил он, подчеркнув, что, в свою очередь, со стороны предприятия обязательно должны быть плановые показатели – какое количество судов ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходимо для реализации арктических проектов.

     

     

     

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