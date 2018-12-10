Новый танкер для Сабетты

4 декабря на верфи Guangzhou Shipyard International в Гуанчжоу состоялась церемония имянаречения танкера ледового класса Arc7, построенного по проекту Aker Arctic.

По информации компании, судно получило название «Борис Соколов» в честь капитана первого атомного ледокола – у его штурвала Б.Соколов стоял почти 40 лет. Крестной матерью судна стала представитель «Новатэка».

Танкер войдет в состав флота Dynacom Tankers Management и будет задействован в первую очередь на перевозках газового конденсата из Сабетты потребителям в Европе и Азии. В свой первый рейс из Китая он пойдет на Севморпуть.

Aker Arctic начал изучать в сотрудничестве с «Ямал СПГ» возможности круглогодичной транспортировки газового конденсата в 2014 году. Результатом этих разработок стала концепция Aker ARC 212 Arctic Condensate Tanker.

«Борис Соколов» – танкер двойного действия, при движении кормой он может работать во льдах толщиной до 1,8 м.

Основные технические характеристики судна: