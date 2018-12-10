Новый танкер для Сабетты

4 декабря на верфи Guangzhou Shipyard International в Гуанчжоу состоялась церемония имянаречения танкера ледового класса Arc7, построенного по проекту Aker Arctic.
По информации компании, судно получило название «Борис Соколов» в честь капитана первого атомного ледокола – у его штурвала Б.Соколов стоял почти 40 лет. Крестной матерью судна стала представитель «Новатэка».
Танкер войдет в состав флота Dynacom Tankers Management и будет задействован в первую очередь на перевозках газового конденсата из Сабетты потребителям в Европе и Азии. В свой первый рейс из Китая он пойдет на Севморпуть.
Aker Arctic начал изучать в сотрудничестве с «Ямал СПГ» возможности круглогодичной транспортировки газового конденсата в 2014 году. Результатом этих разработок стала концепция Aker ARC 212 Arctic Condensate Tanker.
«Борис Соколов» – танкер двойного действия, при движении кормой он может работать во льдах толщиной до 1,8 м.
Основные технические характеристики судна:
- Тип – танкер-продуктовоз,
- Длина – 214 м,
- Ширина – 34 м,
- Осадка проектная – 11,7 м,
- Осадка максимальная – 12,65 м,
- Дедвейт – 43,3 тыс. тонн (с конденсатом), 49,7 тыс. тонн (с нефтью),
- Силовая установка – 2 x Wärtsilä 12V32 + 2 x Wärtsilä 16V32,
- Движительная установка – дизель-электрическая, ABB Azipod (2 x 11 MW),
- Ледовый класс – Arc7 (по классификации Российского морского регистра судоходства).
грам.ошибок у вас там. редактор - двоешник.
Что непонятно, так это почему греки будут возить РФ газ, если заявлено, что по СМП углеводоровды будут возить корабли только под российским флагом.
https://www.interfax.ru/russia/622752