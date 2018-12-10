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    • Экспорт угля и кокса

    10.12.2018
    • Экспорт угля и кокса

    За январь-октябрь 2018 года объем российского экспорта каменного угля составил порядка 161,2 млн тонн – это на 10,3% больше, чем годом ранее.

    Отметим, что в октябре было вывезено порядка 14,8 млн тонн угля, что на 23,3% меньше показателя предыдущего месяца.

    Доходы от экспорта угля по итогам 10 месяцев 2018 года выросли на 25,5% и достигли порядка 13,7 млрд долларов.

    По данным ФТС, кокса и полукокса в январе-октябре вывезли 2,3 млн тонн – на 9,6% меньше, чем годом ранее.

    В то же время в стоимостном выражении экспорт кокса и полукокса увеличился – на 12,6%, до 568,2 млн долларов.

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