Хрупкая экономика СПГ-проектов

Потенциальные запасы природного газа в российской Арктике, по предварительным оценкам, составляет 2,5 трлн кубометров, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Орест Каспаров на 8-м международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге.

«То, что сейчас поставлено на баланс, – это около 500 млрд кубометров. И хотя эта зона обладает потенциалом до 2,5 трлн кубометров газа, для этого необходимо провести масштабные поисковые и геологоразведочные работы для перевода ресурсов в запасы и дальше в запасы более высокие промышленные категории», – сказал О.Каспаров.

«Все эти СПГ-проекты на Ямале, Гыданском полуострове обладают хрупкой экономикой, здесь необходима господдержка для компаний, которые будут заниматься геологоразведкой, – отметил О.Каспаров. – Геологоразведка является наиболее рискованным проектом. Роснедра предлагают внести поправки в законодательство, которые могли бы производить налоговые вычеты на работы ГРР на новых месторождениях арктической зоны».

По мнению О.Каспарова, налоговые преференции – ключевой момент, «Поскольку, пока не будут доказаны запасы, не может идти речи о серьезных капиталовложениях». Первый заместитель председателя правительства Чукотского автономного округа Михаил Соболев отметил, что в этом году компенсация геологам из регионального бюджета составила 2 млрд. «Однако компенсация региону из федерального бюджета пока не пришла», – сказал он. «Да, субъекты не в восторге от наших предложений. Но это больше вопрос Минфина, как он будет компенсировать регионам. Нам, по большому счету, все равно, откуда», – резюмировал О.Каспаров.