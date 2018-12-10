747 тысяч евро за повреждение двигателя

«Ингосстрах» выплатил более 747 тысяч евро страхового возмещения в связи с повреждением главного двигателя морского судна. Танкер-химовоз «Kapidag» был застрахован по полису каско от рисков полной гибели и повреждения.

По информации компании, в мае 2018 года во время следования через пролив Дарданеллы с грузом фосфорной кислоты сработала сигнализация детектора масляного тумана, в связи с этим главный двигатель судна был остановлен. В ходе осмотра экипаж обнаружил повреждение блока цилиндров и вкладышей подшипника. Согласно заключению сюрвейера, повреждения начались в верхней части блока цилиндров, где произошло нарушение системы смазки из-за избыточного поступления топлива.

По результатам экспертизы случай был признан страховым, и «Ингосстрах» выплатил судовладельцу возмещение в соответствии с условиями договора страхования.

По данным SeaNews, «Kapidag» работает под флагом Мальты, порт приписки – Валетта, год постройки – 1992, дедвейт – 8,7 тыс. тонн, длина – 114 м, ширина – 18 м, осадка – 7,9 м.