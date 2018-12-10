Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • 747 тысяч евро за повреждение двигателя

    10.12.2018
    • 747 тысяч евро за повреждение двигателя

    «Ингосстрах» выплатил более 747 тысяч евро страхового возмещения в связи с повреждением главного двигателя морского судна. Танкер-химовоз «Kapidag» был застрахован по полису каско от рисков полной гибели и повреждения.

    По информации компании, в мае 2018 года во время следования через пролив Дарданеллы с грузом фосфорной кислоты сработала сигнализация детектора масляного тумана, в связи с этим главный двигатель судна был остановлен. В ходе осмотра экипаж обнаружил повреждение блока цилиндров и вкладышей подшипника. Согласно заключению сюрвейера, повреждения начались в верхней части блока цилиндров, где произошло нарушение системы смазки из-за избыточного поступления топлива.

    По результатам экспертизы случай был признан страховым, и «Ингосстрах» выплатил судовладельцу возмещение в соответствии с условиями договора страхования.

    По данным SeaNews, «Kapidag» работает под флагом Мальты, порт приписки – Валетта, год постройки – 1992, дедвейт – 8,7 тыс. тонн, длина – 114 м, ширина – 18 м, осадка – 7,9 м.


     

     

    360

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    КомпенсацияПожарПроисшествияСтрахование 01.10.2018 45 миллионов за пожар на судне
    Страховая компания «Ингосстрах» сообщила о выплате возмещения в размере 45 млн рублей владельцам судна «Одиссей-1» в связи с […]
    0
    ITMaerskИнновацииСтрахование 28.05.2018 Блокчейн в морском страховании
    Maersk стал пилотным пользователем Insurwave – блокчейн-платформы морского страхования (конкретно, страхования корпуса), созданной совместным предприятием EY и Guardtime. […]
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    11.12.2018 Тренды российского рынка автоперевозок
    10.12.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    10.12.2018 В Волжском бассейне закрыли навигацию
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 48
    06.12.2018 «БашВолготанкер» подвел итоги навигации
    Контейнерные перевозки Показать всё
    11.12.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    11.12.2018 Все порты Финляндии
    11.12.2018 DP World закрыл сделку по Unifeeder
    10.12.2018 «РЖД Логистика» увеличила прибыль
    10.12.2018 Новый контейнерный поезд из Ворсино в Китай
    07.12.2018 Железнодорожные контейнеры
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД