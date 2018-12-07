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    • Железнодорожные контейнеры

    07.12.2018
    • Железнодорожные контейнеры

    По итогам 11 месяцев 2018 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%, составив 4 млн TEU.

    При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 5,4% до 1,7 млн TEU. Экспортные перевозки выросли на 17,4% до более 1 млн TEU, импортные – на 20,8% до 781,6 тыс. TEU и транзитные – на 32,1% до 495,4 тыс. TEU.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам января-ноября 2018 года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 2,72 млн TEU, что на 13,7% больше аналогичного показателя прошлого года. 

    В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 9,2% до 447,8 тыс. TEU, лесных грузов – на 41,9% до 349,5 тыс. TEU, бумаги – на 8,2% до 284,7 тыс. TEU, промышленных товаров – на 9,5% до 256,6 тыс. TEU.


    Перевозки метизов в контейнерах выросли на 13,8% до 242,4 тыс. TEU, автомобилей – на 24,2% до 206 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 20,8% до 193,7 тыс. TEU.

    Объем перевозки черных металлов увеличился на 18,1% до 112,7 тыс. TEU, строительных грузов – на 15,8% до 93,5 тыс. TEU.

    Снижение произошло в перевозках химических и минеральных удобрений – на 24,2% до 39,1 тыс. TEU и цветных металлов – на 3,5% до 98,8 тыс. TEU.

    В ноябре этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 402,7 тыс. TEU, что на 17,9% больше, чем в ноябре 2017 года.

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