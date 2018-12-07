Железнодорожные контейнеры

По итогам 11 месяцев 2018 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%, составив 4 млн TEU.

При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 5,4% до 1,7 млн TEU. Экспортные перевозки выросли на 17,4% до более 1 млн TEU, импортные – на 20,8% до 781,6 тыс. TEU и транзитные – на 32,1% до 495,4 тыс. TEU.

По данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам января-ноября 2018 года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 2,72 млн TEU, что на 13,7% больше аналогичного показателя прошлого года.

В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 9,2% до 447,8 тыс. TEU, лесных грузов – на 41,9% до 349,5 тыс. TEU, бумаги – на 8,2% до 284,7 тыс. TEU, промышленных товаров – на 9,5% до 256,6 тыс. TEU.

Перевозки метизов в контейнерах выросли на 13,8% до 242,4 тыс. TEU, автомобилей – на 24,2% до 206 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 20,8% до 193,7 тыс. TEU.

Объем перевозки черных металлов увеличился на 18,1% до 112,7 тыс. TEU, строительных грузов – на 15,8% до 93,5 тыс. TEU.

Снижение произошло в перевозках химических и минеральных удобрений – на 24,2% до 39,1 тыс. TEU и цветных металлов – на 3,5% до 98,8 тыс. TEU.

В ноябре этого года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 402,7 тыс. TEU, что на 17,9% больше, чем в ноябре 2017 года.