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    • СПГ-терминал в Кольском заливе

    07.12.2018
    • СПГ-терминал в Кольском заливе

    Правительство Мурманской области и ПАО «Газпром» рассматривают возможность строительства СПГ-терминала в Кольском заливе. В настоящее время стороны ведут переговоры, сообщил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин на 8-м международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

    «В Кольском заливе мы показывали несколько пунктов, где есть уже готовая инфраструктура для перевалки сжиженного природного газа, так скажем, в родных водах, - рассказал замгубернатора. – Однако сейчас нефтегазовые компании действуют не в общегосударственных интересах. Интерес в чем состоит? Мурманская область одна из немногих в стране не газифицирована. Мимо плывет СПГ. Вот вам источник для газификации, надо этот газ положить на берег. Переваливайте через берег, и появится возможность газифицировать и Мурманскую область, и Северную Карелию, и Архангельскую область. Однако «Газпром» об этом уже задумался».

    А.Тюкавин отметил, что речь идет о плавучем комплексе, который будет принимать СПГ.

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