Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • «Положить» нефть на берег

    07.12.2018
    • «Положить» нефть на берег

    На 8-м международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин выступил с предложением перевести на берег перевалку нефти в рамках инфраструктуры в рамках реализации комплексного проекта Мурманского транспортного узла.

    «Наши федеральные коллеги, Минприроды, Минэнерго вынуждены под давлением Минфина рассматривать Арктику как источник ресурсов, – начал свое выступление А.Тюкавин. – А мы как регионы считаем, что министерство экономического развития должно заботиться о комплексном развитии макрорегиона. Мы, регионы, такой поддержки не имеем».

    «В Мурманской области работает в настоящее время три плавучих комплекса по перевалке арктической нефти. Правительство Мурманской области озабочено вопросом выдачи Минтрансом рейдовым перевалочным комплексам временных разрешений на перевалку нефти на рейде, – продолжил он. – Вот уже 15 лет нефть «временно» переваливается на рейде Мурманского порта и еще ближайшие 25-30 точно так же будет «временно» переваливаться. При этом все компании без проблем создают береговые перевалочные комплексы в Арктике, а в Мурманском порту, считается, можно пойти по дешевому пути и переваливать нефть на море, создавая дополнительные экологические риски».

    По мнению А.Тюкавина, «С точки зрения государственного подхода было бы правильнее эту нефть «положить» на берег и сделать комплекс». «Был проект в рамках развития Мурманского транспортного узла строительство нефтяного терминала, он до сих пор существует, с грузооборотом 30 млн тонн. Сегодня в Кольском заливе переваливается 31 млн тонн. Объемов достаточно. Хотя все нефтяные компании дружно собираются в Минэнерго и говорят: «У нас объемов для перевалки на берегу нет».


    «Если бы нефть попала на берег, возник бы вопрос: зачем миллион тонн мазута везти из Башкирии, когда вот она – хорошая, качественная арктическая нефть, давайте ее переработаем и получим нефтепродукты для всех северных регионов рядом с Мурманском. Но, к сожалению, не слышат», – сказал замгубернатора.

    58

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    КТКНефтьПогрузкаТанкерЮг 27.02.2018 Пятитысячный танкер КТК
    Сегодня на Морском терминале КТК под Новороссийском завершена погрузка 5-тысячного с момента начала операционной деятельности Консорциума танкера. Юбилейным […]
    0
    АрктикаБезопасностьРоссияСеверный морской путьТранзит 07.12.2018 Никакого интернационала на Севморпути
    Северный морской путь – это российский внутренний путь мореплавания, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков в […]
    0
    2018ГазМартНефтепродуктыНефтьФевральЭкспортЯнварь 23.05.2018 Комфортная цена?
    На нефть
    0
    АукционМуугаТаллинТерминалУголь 10.10.2018 Угольный терминал в Мууге – продано
    Покупатель – финская Rauanheimo
    0
    Адмиралтейские верфиАрктикаПлатформа 09.04.2018 «Северный полюс» построят в России
    Россия построит ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс»  – плавучую обсерваторию для российских исследований и мониторинга природной среды в […]
    0
    АрктикаЗаконодательствоЗаконопроектПравилаПравительствоРаспоряжениеРосатомСевморпуть 10.07.2018 Кто будет главным по Севморпути
    В Госдуму внесен законопроект о полномочиях госкорпорации «Росатом» в сфере развития и функционирования Северного морского пути и прилегающих территорий
    0
    2018АпрельАрктикаГрузыИюльИюньМайМартФевральЯнварь 06.09.2018 Арктика. Грузы
    Итоги 7 месяцев 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АвгустАрктикаГрузооборотПОРТСТАТ 26.10.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Август 2018 года
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ИнвестпроектТерминалУсть-Луга 28.05.2018 Новый завод и терминал в Усть-Луге
    По экспорту метанола
    0
    МодернизацияМурманскМурманский морской торговый портОборудование 08.08.2018 Новая техника в Мурманске
    В «Мурманский морской торговый порт» поступили два новых фронтальных погрузчика L150H производства Volvo.  По информации ММТП, новая техника […]
    0
    ГлобальноМаасвлакте 2РоттердамТендерТерминал 27.04.2018 Вторая очередь RWG в Роттердаме
    По информации Dynamar, Rotterdam World Gateway, совместное предприятие DP World (30%), CMA Terminals (30%), MOL (20%) и HMM […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГазНефтепродуктыНефтьФевральЭкспортЯнварь 25.04.2018 Прогноз для рынка нефти позитивный
    В апреле стоимость нефти, опираясь на ряд позитивных факторов, впервые с конца 2014 года пробила отметку $75 за […]
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 48
    06.12.2018 «БашВолготанкер» подвел итоги навигации
    06.12.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    06.12.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 49 2018
    06.12.2018 Итоги навигации на Волго-Балте
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.12.2018 Безработные контейнеровозы
    06.12.2018 Контейнеры загонят в трубу
    06.12.2018 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    06.12.2018 «Один пояс, один путь» в российско-голландском контексте
    06.12.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    05.12.2018 MSC вводит новый бункерный сбор
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД