«Положить» нефть на берег

На 8-м международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин выступил с предложением перевести на берег перевалку нефти в рамках инфраструктуры в рамках реализации комплексного проекта Мурманского транспортного узла.

«Наши федеральные коллеги, Минприроды, Минэнерго вынуждены под давлением Минфина рассматривать Арктику как источник ресурсов, – начал свое выступление А.Тюкавин. – А мы как регионы считаем, что министерство экономического развития должно заботиться о комплексном развитии макрорегиона. Мы, регионы, такой поддержки не имеем».

«В Мурманской области работает в настоящее время три плавучих комплекса по перевалке арктической нефти. Правительство Мурманской области озабочено вопросом выдачи Минтрансом рейдовым перевалочным комплексам временных разрешений на перевалку нефти на рейде, – продолжил он. – Вот уже 15 лет нефть «временно» переваливается на рейде Мурманского порта и еще ближайшие 25-30 точно так же будет «временно» переваливаться. При этом все компании без проблем создают береговые перевалочные комплексы в Арктике, а в Мурманском порту, считается, можно пойти по дешевому пути и переваливать нефть на море, создавая дополнительные экологические риски».

По мнению А.Тюкавина, «С точки зрения государственного подхода было бы правильнее эту нефть «положить» на берег и сделать комплекс». «Был проект в рамках развития Мурманского транспортного узла строительство нефтяного терминала, он до сих пор существует, с грузооборотом 30 млн тонн. Сегодня в Кольском заливе переваливается 31 млн тонн. Объемов достаточно. Хотя все нефтяные компании дружно собираются в Минэнерго и говорят: «У нас объемов для перевалки на берегу нет».

«Если бы нефть попала на берег, возник бы вопрос: зачем миллион тонн мазута везти из Башкирии, когда вот она – хорошая, качественная арктическая нефть, давайте ее переработаем и получим нефтепродукты для всех северных регионов рядом с Мурманском. Но, к сожалению, не слышат», – сказал замгубернатора.