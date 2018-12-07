Никакого интернационала на Севморпути

Северный морской путь – это российский внутренний путь мореплавания, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков в ходе 8-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге.

«Северный морской путь отвечает нашим национальным интересам, и попытки интернационализации Северного морского пути, попытка сделать его транзитным морским путем для нас на сегодняшний день неприемлемым», – сказал он.

Российская Федерация должна обеспечить нормальную эксплуатацию СМП в национальных интересах и в интересах национальной безопасности с допуском на него транзитных судов, с допуском на него перевозки любых грузов, но при условии, что Северный морской путь остается национальной транспортной артерией, подчеркнул С.Вахруков. «СМП отвечает всем международным законодательным нормам и, к счастью, никаких серьезных поползновений, по крайней мере, публично на этот статус Северного морского пути нет», – добавил он.

«Чтобы СМП нормально эксплуатировался, важно обеспечить охрану рубежей Российской Федерации, поскольку национальные интересы и сохранение государственного суверенитета никто не отменял. Сегодня довольно большое количество попыток так или иначе покуситься на наш суверенитет, на нашу государственную границу, в том числе и на Северный полюс осуществлялись и осуществляются», – сказал представитель Совбеза.

По его мнению, России необходимо осуществить согласованную работу всех ведомств в интересах обеспечения суверенитета и безопасности устойчивого развития Арктики.