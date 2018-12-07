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    • Мурманск как база

    07.12.2018
    • Мурманск как база

    Грузооборот Мурманского морского торгового порта растет в геометрической прогрессии, сообщил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин на 8-м международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге.

    «В прошлом году грузооборот составил 53,3 млн тонн. К 2024 году мы ожидаем, что грузооборот увеличится до 102,4 млн тонн», – сказал А.Тюкавин.

    Прежде всего, рост грузооборота связан с тем, что «Грузы, которые сегодня идут с Арктики переваливаются в Мурманском морском торговом порту». «Российские нефтегазовые компании выбирают Мурманск как базу для освоения арктических месторождений. Сегодня у нас такие базы формируют «Роснефть», «Газпром», «Новатэк»», – сказал А.Тюкавин.

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