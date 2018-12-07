Мощная ледокольная группировка на СМП

Грузооборот по Северному морскому пути в 2019 году ожидается на уровне 30 млн тонн, заявил заместитель руководителя дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко, выступая на 8-м международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

«Этот грузооборот должен сложиться из 18 млн тонн ямальских проектов, порядка 8,5 млн тонн Новопортовского месторождения и 1,5 млн тонн «Норникеля», – пояснил он. – При этом мы считаем крайне важно сформировать мощную ледокольную группировку».

«Невозможна эффективная реализация инвестпроектов без круглогодичной навигации по СМП, в том числе в восточном направлении», – подчеркнул М.Кулинко. «По сути, и задача стоит – обеспечить движение судов по расписанию круглый год. Это требует от нас мощной группировки именно атомного ледокольного флота».

«Госкорпорация предпринимает меры по продлению ресурса действующих ледоколов, что позволяет избежать ледовой паузы. Мы планируем, что к 2035 году арктический ледокольный флот должен включать пять универсальных атомных ледоколов, три ледокола «Лидер», четыре ледокола на газомоторном топливе мощностью до 40 МВт и ледокол «50 лет Победы», чей ресурс будет исчерпан к 2039 году. Уже принято решение о строительстве третьего, четвёртого и пятого ледоколов проекта 22220. Мы планируем в будущем году выходить на заключение контракта».

Как подчеркнул М.Кулинко, впервые будет использовано смешанное финансирование, при котором федеральный бюджет обеспечит только 50% всех средств, остальные необходимые ресурсы будут добавлены из собственных средств госкорпорации и привлечены с рынка. Строительство ледоколов на газомоторном топливе предполагается в рамках совместной деятельности с ПАО «Новатэк».