Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Мощная ледокольная группировка на СМП

    07.12.2018
    • Мощная ледокольная группировка на СМП

    Грузооборот по Северному морскому пути в 2019 году ожидается на уровне 30 млн тонн, заявил заместитель руководителя дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко, выступая на 8-м международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

    «Этот грузооборот должен сложиться из 18 млн тонн ямальских проектов, порядка 8,5 млн тонн Новопортовского месторождения и 1,5 млн тонн «Норникеля», – пояснил он. – При этом мы считаем крайне важно сформировать мощную ледокольную группировку».

    «Невозможна эффективная реализация инвестпроектов без круглогодичной навигации по СМП, в том числе в восточном направлении», – подчеркнул М.Кулинко. «По сути, и задача стоит – обеспечить движение судов по расписанию круглый год. Это требует от нас мощной группировки именно атомного ледокольного флота».

    «Госкорпорация предпринимает меры по продлению ресурса действующих ледоколов, что позволяет избежать ледовой паузы. Мы планируем, что к 2035 году арктический ледокольный флот должен включать пять универсальных атомных ледоколов, три ледокола «Лидер», четыре ледокола на газомоторном топливе мощностью до 40 МВт и ледокол «50 лет Победы», чей ресурс будет исчерпан к 2039 году. Уже принято решение о строительстве третьего, четвёртого и пятого ледоколов проекта 22220. Мы планируем в будущем году выходить на заключение контракта».


    Как подчеркнул М.Кулинко, впервые будет использовано смешанное финансирование, при котором федеральный бюджет обеспечит только 50% всех средств, остальные необходимые ресурсы будут добавлены из собственных средств госкорпорации и привлечены с рынка. Строительство ледоколов на газомоторном топливе предполагается в рамках совместной деятельности с ПАО «Новатэк».

    77

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    кредитСовкомфлотСоглашениеСПГФинансированиеФлот 06.04.2018 «Совкомфлоту» дали 252 млн долларов
    На строительство Aframax’ов на СПГ
    0
    АрктикаГрузопотокЛедоколыСеверный морской путь 07.12.2018 Потянут ли рынки?
    Об условиях для увеличения грузопотока по Севморпути
    0
    КонкурентоспособностькредитРоссияФинансирование 23.11.2018 Что снижает конкурентоспособность российского морского транспорта
    Чрезмерное регулирование, высокие ставки и отсутствие доступа к дешевым деньгам мешают российскому морскому транспорту быть конкурентоспособным. Таким мнением […]
    0
    Дальневосточное морское пароходствоЛедоколыСахалин 12.02.2018 Теплоход «Игорь Фархутдинов» освобожден из ледового плена
    И уже отправляется в следующий рейс
    0
    Проектное финансированиеСбербанкСовкомфлотТанкерФинансирование 13.02.2018 106 млн долларов
    На новый танкер для Нового порта
    0
    ФинансыФлотЦены 04.10.2018 Суда будут дорожать
    Судовые активы на вторичном рынке будут дорожать. По некоторым категориям судов – более чем существенно. Такой прогноз дают […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ИнфраструктураПроектыСубсидииФинансированиеФинляндия 16.03.2018 Финляндия увеличит финансирование транспорта
    Рабочая группа по транспорту парламента Финляндии после 12-месячного обсуждения сформулировала предложения по развитию транспортной сети страны. По мнению […]
    0
    ЗаконодательствоФлот 21.11.2018 «Зарегулировались»
    Что помешало эффективной работе морского флота в 2018 году? Такой вопрос для голосования был предложен участникам панельной дискуссии […]
    1
    Sakhalin EnergyНефтегазСахалин-2СовкомфлотФлот 27.03.2018 «Евгений Примаков» прибыл на Сахалин
    Многофункциональное ледокольное судно обеспечения «Евгений Примаков» прибыло на Сахалин. Как сообщает Sakhalin Energy, торжественная церемония, посвященная началу работы […]
    0
    БуксирыФлот 25.04.2018 В России развивается флот ледокольных буксиров
    О развитии флота ледокольных буксиров в Российской федерации говорили участники Санкт-Петербургского морского форума, который прошел вчера в Государственном […]
    0
    БалкерКонтейнеровозыПрогнозТанкерФлотЦены 03.07.2018 Флот будет дорожать
    Стоимость относительно молодых (до 10 лет, в отдельных случаях – до 15 лет) судов в ближайшие годы будет […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    АрктикаСовкомфлотФлотФранк Сергей Оттович 22.11.2018 Российский флот должен быть лучшим в мире
    Российский флот должен быть по качеству лучшим в мире, заявил генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк в ходе […]
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 48
    06.12.2018 «БашВолготанкер» подвел итоги навигации
    06.12.2018 Грузооборот портов Арктического региона РФ
    06.12.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 49 2018
    06.12.2018 Итоги навигации на Волго-Балте
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.12.2018 Безработные контейнеровозы
    06.12.2018 Контейнеры загонят в трубу
    06.12.2018 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    06.12.2018 «Один пояс, один путь» в российско-голландском контексте
    06.12.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    05.12.2018 MSC вводит новый бункерный сбор
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД