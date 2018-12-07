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    • Формула бункера от CMA CGM

    07.12.2018
    • Пятый 20-тысячник COSCO

    CMA CGM обнародовал свою версию бункерной надбавки, которую линия намерена взимать, с тем, чтобы компенсировать увеличение расходов на бункер вследствие введения новых требований по содержанию серы.

    Bunker Adjustment Formula (BAF) вводится с 1 января 2019 года. Применяться она будет только к долгосрочным контрактам / котировкам сроком по меньшей мере 3 месяца. К контрактам / котировкам на более короткие сроки будет применяться Emergency Bunker Surcharge (EBS).

    BAF будет рассчитываться по формуле: цена за тонну топлива х коэффициент трейда, где цена бункера будет отражать цены на IFO 380 в крупнейших бункерных портах – в Сингапуре (50%), Роттердаме (40%) и Хьюстоне (10%), она будет одинаковой для всех трейдов.

    После того, как линия перейдет на низкосернистое топливо с 2020 года, расчет BAF будет производиться на основании стоимости низкосернистого топлива.


    Коэффициент трейда будет вычисляться по формуле: потребление бункера за кругорейс в тоннах разделить на число перевезенных груженных контейнеров. При этом при существовании на том или ином трейде дисбаланса объемов будут применяться backhaul- и headhaul-коэффициенты.

    Для рефконтейнеров применяться дополнительная надбавка Reefer Consumption Surcharge в размере 20%, она будет суммироваться с BAF. Позже будет объявлена отдельная бункерная надбавка для рефов Reefer BAF, которая будет рассчитываться по формуле BAF для сухих контейнеров х 1,2.

    Размер BAF будет пересматриваться ежеквартально, на первый квартал 2019 года BAF будет установлена исходя из стоимости бункера за три месяца – сентябрь, октябрь и ноябрь 2018, на второй квартал 2019 BAF будет рассчитываться по стоимости бункера в декабре 2018 и январе-феврале 2019 года и т.д.

     

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