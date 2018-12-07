Финансирование Севморпути сократят

Снижение финансирования по проекту Северный морской путь составляет 24 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра транспорта Юрий цветков на 8-м международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге.

«30 сентября 2018 года был утвержден комплексный план развития магистральной инфраструктуры, где за девять проектов отвечает непосредственно Минтранс, – сказал Ю.Цветков. – Одним из них является проект развития инфраструктуры СМП».

Он напомнил о недавно принятом Госдумой законе о федеральном бюджете на 2019-2021 годы. «Там произошло снижение по магистральному плану на 37 млрд. Наибольшее снижение произошло по проекту Северный морской путь – минус 24 млрд рублей. Сформирован паспорт проекта, включены все необходимые объекты, в том числе связанные с безопасностью, прописаны сроки строительства инфраструктурных объектов, обеспечения их деятельности и их финансирования по годам. Затем в план были внесены два важных дополнение – строительство дополнительных двух ледоколов, которые действительно необходимы для перевозки грузов в восточном секторе Арктики. Следом произошло перераспределение расходов. Минфин волевым решением провел снижение финансирования по магистральному плану на 37 млрд рублей, при этом наибольшее снижение произошло по проекту «Северный морской путь – на 24 млрд рублей».

Как отметил Ю.Цветков, основной грузоотправитель в арктическом регионе – «Новатэк». «Часть проекта ведет «Новатэк», часть – обязанность государства. Государство должно сформировать акваторию порта Сабетта, сделать ледостойкие защитные сооружения, короткую часть канала и с учетом роста объема перевозок основной навигационный подходной канал расширить, – сказал Ю.Цветков. – И что получилось в бюджете? 2019 год – ноль, 2020 год – ноль, первые деньги только в 2021 году появляются. У «Новатэка» возникает вопрос: а зачем нам с опережением графика строить объекты на берегу, если средства на развитие акватории порта появятся только в 2020 году? Под угрозу ставится весь проект. Только в 2020 году появляется часть средств на акваторию – не в полном объеме, и только проектирование расширения этого существующего канала. Там из-за увеличения грузооборота навигационные условия начинают быть напряженными. И мы планировали его расширить с 295 метров шириной в два раза. Проектирование, подчеркну, начинается только в 2020 году».

Далее Ю.Цветков затронул вопрос субсидирования «Гидрографического предприятия». «Появляются новые крупнотоннажные суда, которые должны пойти высокоширотными маршрутами, которые не до конца изучены и отработаны. Существующий флот «Гидрографического предприятия» старый. Но суда достаточно еще хорошие, им по 40 лет, оборудование мы поставили новое. Сегодня существующий флот ФГУП «Гидрографическое предприятие» обеспечивает 37 тыс. приведенных километров. Этот показатель необходимо было увеличить до 80 тыс. приведенных километров в год. В этом плане у нас стояло увеличение ежегодных субсидий – 400 млн рублей плюс 823 млн ежегодно. Вот эти 823 млн на три года тоже были вычеркнуты. Осталось 400. То есть мы так же будем работать – 37 тыс. приведенных километров».

«Следующий вопрос – обеспечение безопасности, особенно для транзита, для судов с опасными грузами, – продолжил Ю.Цветков. – Это должны обеспечивать суда Морспасслужбы. В утвержденном комплексном плане было запланировано строительство таких судов, а они тоже уехали вправо – их строительство уходит за 2024 год. То же самое произошло по лоцмейстерскому флоту».

«Мы говорили о том, что должна быть увязка со всеми ведомствами. Получается, ледоколы – у нас прорыв, «Новатэк» идет впереди плана, а эти вещи, связанные с инфраструктурой и с обеспечением безопасности, пропали», – подвел итог Ю.Цветков. Замимнистра отметил, что об этих проблемах было доложено председателю правительства Дмитрию Медведеву, он дал соответствующие поручения, и вопросы в настоящее время прорабатываются, а 11 декабря они будут обсуждаться на совещании в порту Сабетта с участниками проекта СМП.