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    • Жд экспорт через порты

    06.12.2018
    • Жд экспорт через порты

    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за 11 месяцев 2018 года составила 279,8 млн тонн – на 5,3% больше аналогичного периода прошлого года.        

    В структуре экспортного грузопотока 46,8% от всего объема погрузки приходится на уголь. На нефть приходится 26%, на черные металлы – 8,9%, на удобрения – 6,7%, на зерновые грузы – 3,7%.

    По данным РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 3,6%, черных металлов на 9,8%, удобрений на 3,3%, зерновых грузов на 30,1%, бумаги на 10,2% и лесных грузов на 17,8%.

    Объем экспортных грузов в порты Северо-Запада за январь-ноябрь составил 119,3 млн тонн (+6,7%), в порты Юга – 69,5 млн тонн (+0,7%). Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 90,7 млн тонн, что на 6% больше показателя 2017 года.


    В ноябре погрузка экспортных грузов в российские порты составила 25,9 млн тонн – на 4% больше, чем в октябре 2018 года.

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