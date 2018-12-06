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    • В Бронке открыли таможенный склад

    06.12.2018
    • В Бронке открыли таможенный склад

    1 декабря в Морском многофункциональном перегрузочном комплексе «Бронка» был учреждён таможенный склад открытого типа. Владелец – ООО «Феникс». По информации компании, таможенный склад внесён в реестр владельцев таможенных складов, номер свидетельства 10216/011 от 30.11.2018.

    Комплекс таможенного склада в ММПК «Бронка» представляет собой открытую площадку общей площадью более 8 тыс. кв. м, включающую в себя непосредственно места хранения, а также разгрузочно-погрузочную площадку с навесом, место, оборудованное для взвешивания товаров, систему телекоммуникационной связи и современное материально-техническое оснащение.

    Как отмечают в компании, ранее при прибытии грузов в порт морским транспортом участникам внешнеэкономической деятельности для проведения даже таких простейших операций с товарами как маркировка, переупаковка, упаковка, сортировка и некоторых других необходимо было учитывать дополнительные издержки по перемещению товаров на площадки действующих в регионе таможенных складов по процедуре таможенного транзита, поскольку два имеющихся в Большом порту Санкт-Петербург склада предназначены для хранения судового снабжения.

    Таможенный склад в Бронке даст грузовладельцам возможность хранить товары длительное время без оплаты таможенных пошлин и налогов, подготовить партию к продаже новым покупателям, а в случае необходимости вывезти товар в режиме реэкспорта. Все виды услуг станут доступны сразу в месте прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза.


    Как пояснили SeaNews в компании, склад был открыт под потребности конкретных клиентов, но пользоваться его услугами могут все желающие – согласно законодательству, склад обязан принимать любые грузы по желанию клиента независимо от места прибытия груза в РФ.

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