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    • Когда «Росатом» получит компетенции

    06.12.2018
    • Когда «Росатом» получит компетенции

    «Росатом» рассчитывает получить статус единого инфраструктурного оператора Северного морского пути до конца этого года. Об этом сообщил заместитель руководителя дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко в ходе 8-го международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

    «Соответствующий федеральный закон подготовлен и принят 4 декабря Госдумой, – отметил М.Кулинко. – И мы рассчитываем на его принятие и подписание до конца нынешнего года».

    Он отметил, что законопроектом в рамках единого инфраструктурного оператора Северного морского пути предусмотрены такие компетенции «Ростатома» как осуществление функций в сфере безопасности мореплавания, развитие инфраструктуры, оказание госуслуг в области морской деятельности и управление госимуществом. Кроме того, законопроект предусматривает участие «Росатома» в формировании государственной политики в развитии СМП, организация плавания судов по СМП, а также предоставление необходимых сервисов для мореплавателей по СМП. «Одним из инструментов для достижения этих целей мы видим план развития инфраструктуры СМП, который должен быть также разработан госкорпорацией «Росатом» и утвержден распоряжением правительства», – сказал М.Кулинко.

    «По сути, законопроектом предполагается закрепить принцип двух ключей, в соответствии с которым необходимые правовые акты, нормы и стандарты будут устанавливаться Минтрансом России, а на «Росатом» будут возложены хозяйственные функции. Часть моментов, такие как как обязательные предписания в портах, как предполагается, будет устанавливать Минтранс, но по согласованию с «Росатомом»», – резюмировал М.Кулинко.


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