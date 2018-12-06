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    • Итоги навигации на Волго-Балте

    06.12.2018
    • Итоги навигации на Волго-Балте

    По сообщению пресс-службы Росморречфлота, по предварительным оценкам, объем грузоперевозок по Волго-Балту составил в 2018 году 16,2 млн тонн, на уровне 2017 года.

    Согласно данным, озвученным на пресс-конференции в Петербурге и.о. руководителя ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Федором Шишлаковым, более 8 млн тонн приходится на строительные грузы, 1,7 млн тонн – на черные металлы, по 1,5 млн тонн – на лесную продукцию и нефтепродукты. Рост на 4% показали перевозки строительных грузов по Вытегорской лестнице в направлении Волги.

    За прошедшую навигацию круизным флотом по Волго-Балту было перевезено свыше 360 тысяч туристов, на 9% больше, чем годом ранее.

    В этом году судоходные гидротехнические сооружения Волго-Балта начали судопропуск 25 апреля открытием Нижне-Свирского шлюза и завершили его 22 ноября.

     

     

     

     

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