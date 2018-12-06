«БашВолготанкер» подвел итоги навигации

В навигацию 2018 года объем перевозок ЗАО «СК «БашВолготанкер» составил 1,8 млн тонн нефтепродуктов, что соответствует уровню 2017 года. Навигация длилась 7 месяцев – с апреля по ноябрь.

Отгрузки осуществлялись в портах cредней Волги — Самаре и Саратове, и Уфе. Более половины объёмов грузоперевозок осуществлялось с использованием баржебуксирных составов, отмечается в сообщении компании.

Основным пунктов отправок остается Уфа. С причалов уфимских нефтеперерабатывающих заводов ПАО АНК «Башнефть» производилась отгрузка в направлении морского порта Санкт-Петербург, а также перевозка нефтепродуктов назначением в порт Кавказ. Груз перевозился баржебуксирными составами различной грузоподъёмности и танкерным флотом. Отгрузки с причалов уфимских НПЗ завершились 2 ноября. Суммарно флотом судоходной компании на этом направлении было вывезено около 1 млн тонн нефтегрузов.

Как отмечают в «БашВолготанкере», особенностью навигации 2018 года стала передислокация части танкеров с южного направления на перевозки уфимских нефтепродуктов из Ярославля назначением на Санкт-Петербург. 19 апреля 2018 года компания приступила к работе по действующим контрактам с ПАО «НК «Роснефть».

Навигация 2018 года отличалась тяжёлыми ледовыми условиями в начальный период и относительно низкими уровнями глубин на основных лимитирующих участках Волго-Камского бассейна, начиная с июля, отметил операционный директор «БашВолготанкера» Андрей Мартынов.

«Прошедшая навигация на реке Белая была относительно маловодной. Но коллектив «БашВолготанкера» справился с поставленными задачами, обеспечив бесперебойную подачу тоннажа и сохранную доставку нефтепродуктов грузополучателям, – сказа он. – Кроме этого, компания сохранила объёмы грузоперевозок на уровне не ниже 2017 года. Для решения задачи сохранения объемов перевозок была проведена модернизация танкерного и баржевого флота».

Напомним, что в начале навигации «БашВолготанкер» говорил, что планируемый объем перевозок в 2018 году – до 2 млн тонн светлых и темных нефтепродуктов, при этом основной грузопоток – до 1,1 млн тонн – пойдет из Уфы.

В настоящее время «БашВолготанкер» выполняет расстановку флота по пунктам межнавигационного ремонта, заключает контракты с судоремонтными предприятиями. Также подготовлен к приёму флота собственный ремонтно-отстойный пункт в Исмайлово и пункт зачистки судов.

Фото: «СК «БашВолготанкер»