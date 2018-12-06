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    • Предновогодние ценовые предложения

    06.12.2018
    • Предновогодние ценовые предложения

    По итогам 11 месяцев 2018 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России увеличились на 13,7% и составили более 1,4 млн единиц. 

    По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в ноябре продажи выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 10,1% до 167,5 тыс. автомобилей.

    «В ноябре продажи на автомобильном рынке продолжили демонстрировать уверенный рост, – прокомментировал итоги ноября председатель комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. – Как говорилось об этом ранее,мы можем ожидать похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС».

    Первенство продолжает удерживать Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года на 15,4% до 33,7 тыс.автомобилей.


    Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в ноябре выросли на 30,5% до 21 тыс. автомобилей.

    На третьем месте остается Hyundai, объем продаж марки увеличился на 3,9% по сравнению с ноябрем прошлого года и достиг 15,9 тыс.единиц.

    Продажи Renault выросли на 1,1% по сравнению с ноябрем 2017 года и составили 13,5 тыс. единиц. В ноябре на пятой строчке рейтинга – Volkswagen, объем продаж марки увеличился на 13,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 10,2 тыс. единиц.

    Наиболее значительный рост продаж в ноябре относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у Zotye (в 4,3 раза), HTM (в 3,8 раза), FAW (в 2,9 раза), Haval (в 2,3 раза), Geely (в 2,3 раза) и Jeep (в 2,2 раза). 

    В ноябре чувствительно упали продажи smart (-84%), Changan(-74%), коммерческих автомобилей FIAT (-69%) и Brilliance (-59%).

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