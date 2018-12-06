Предновогодние ценовые предложения

По итогам 11 месяцев 2018 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России увеличились на 13,7% и составили более 1,4 млн единиц.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в ноябре продажи выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 10,1% до 167,5 тыс. автомобилей.

«В ноябре продажи на автомобильном рынке продолжили демонстрировать уверенный рост, – прокомментировал итоги ноября председатель комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер. – Как говорилось об этом ранее,мы можем ожидать похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС».

Первенство продолжает удерживать Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года на 15,4% до 33,7 тыс.автомобилей.

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в ноябре выросли на 30,5% до 21 тыс. автомобилей.

На третьем месте остается Hyundai, объем продаж марки увеличился на 3,9% по сравнению с ноябрем прошлого года и достиг 15,9 тыс.единиц.

Продажи Renault выросли на 1,1% по сравнению с ноябрем 2017 года и составили 13,5 тыс. единиц. В ноябре на пятой строчке рейтинга – Volkswagen, объем продаж марки увеличился на 13,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 10,2 тыс. единиц.

Наиболее значительный рост продаж в ноябре относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у Zotye (в 4,3 раза), HTM (в 3,8 раза), FAW (в 2,9 раза), Haval (в 2,3 раза), Geely (в 2,3 раза) и Jeep (в 2,2 раза).

В ноябре чувствительно упали продажи smart (-84%), Changan(-74%), коммерческих автомобилей FIAT (-69%) и Brilliance (-59%).