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    • Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

    05.12.2018
    • Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

    Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам трех кварталов 2018 года составил 31,9 млрд долларов.

    Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный год достигло 315,6 тыс., из которых 287,2 тыс. – по импорту и порядка 28,4 тыс. – по экспорту.

    Всего за отчетный период года через Балтийскую таможню прошло порядка 14 млн тонн грузов – это на 11,6% больше, чем за  январь-ноябрь 2017 года. В том числе импорт вырос на 2,9% до порядка 9,5 млн тонн, экспорт – на 35,6% до 4,5 млн тонн.

    В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (23,74%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам 11 месяцев 2018 года вошли полимерные материалы, черные металлы, органическая химия и оборудование.


    В экспорте основная доля принадлежала черным металлам (40,57%). В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли древесина и изделия из нее, продукты неорганической химии, бумага и картон и удобрения.

    Основными странами-поставщиками товаров, импортировавшихся в РФ в январе-ноябре 2018 года, стали Китай, Эквадор, Германия, Южная Корея и Индия.

    Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта, по данным Балтийской таможни, принадлежит Турции (28,77%). На втором и третьем месте – Китай и Египет соответственно.

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